Pershing Square Holdings, Ltd. publica apresentação de atualização anual para investidores

Pershing Square Holdings, Ltd. (ticker: PSH:NA) publicou hoje sua apresentação anual com informação atualizada para investidores no seu website, https://www.pershingsquareholdings.com/company-reports/letters-to-shareholders/. A apresentação inclui uma avaliação de desempenho, uma atualização sobre a carteira de fundos e informações atualizadas sobre a organização.

Sobre a Pershing Square Holdings, Ltd.

Pershing Square Holdings, Ltd. (PSH:NA) é uma holding de investimentos estruturada como um fundo de investimento fechado que faz investimentos concentrados principalmente em empresas norte americanas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170126006398/pt/ Contato: Maitland James Devas, +44 20 7379 5151

Media-pershingsquareholdings@maitland.co.uk Fonte: BUSINESS WIRE