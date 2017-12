Pesquisa de mercado comprova o sucesso do programa Harmony Galderma para atendimento ao paciente estético

LAUSANNE, Suíça--(BUSINESS WIRE-DINO - 10 jan, 2017) -

Pesquisa de mercado conclui que o programa Harmony Galderma para para profissionais médicos especialistas aumenta significativamente a satisfação do paciente. O uso do Harmony resultou no retorno de mais pacientes e levou a um aumento de tratamentos faciais completos. Os resultados da pesquisa demonstram como o Harmony eleva os padrões de tratamento e o valor em práticas estéticas.

O programa Harmony permite aos médicos especialistas passar mais tempo com os pacientes, entender e definir melhor as suas solicitações e, como resultado, responder melhor às necessidades expressadas. Através do Harmony, 82% dos pacientes solicitaram tratamento facial completo, quando comparado aos 63% antes do Harmony. 1

Harmony ? Programa comprovado de consultas para profissionais de estética

O programa Harmony é o primeiro de seu tipo em gestão das expectativas dos pacientes estéticos e agora o primeiro a mostrar o sucesso avaliado pela pesquisa. Este novo relatório de mercado demonstra níveis gerais de satisfação de pacientes de 65% a 85%, após a implementação do programa Harmony. 1

"A Galderma desenvolveu o programa Harmony como uma ferramenta abrangente de consulta médica ao paciente estético para a gestão estruturada e progressiva de pacientes para encorajar o diálogo entre o profissional e o paciente, aumentando a consciência dos pacientes sobre as diversas necessidades que podem ser atendidas com opções de tratamento facial completo", explica Ophélie Massaroni, gerente global do programa Harmony na Galderma.

Uma estrutura de consulta de alta qualidade para aumentar práticas estéticas

O programa Harmony também permitiu aos profissionais aumentar a retenção de 53% para 73%. Para o Dr. Ravi Jain, médico especialista na Riverbanks Clinic (Harpenden, Reino Unido), "O Harmony oferece ao médico especialista uma estrutura consistente de consulta de alta qualidade. Os pacientes estão mais felizes porque podem optar por mais tratamentos combinados e, com isso, nos indicar mais amigos".

A pesquisa demonstra que com o Harmony, 51% dos pacientes recebem agora uma combinação de tratamentos faciais injetáveis, quando comparados aos 34% sem o uso do Harmony. 1

Segundo Ophélie Massaroni, "O programa Harmony facilita o desenvolvimento de um tratamento personalizado e econômico para cada paciente. Isto cria uma ótima relação de custo/benefício, uma vez que o paciente satisfeito terá mais probabilidade de continuar com outros tratamentos". A pesquisa revelou que o gasto médio do paciente aumentou em 48% após a avaliação com o Harmony. 1

Maior satisfação dos médicos especialistas e dos pacientes com o Harmony

O Dr. Jain continua, "O Harmony oferece uma estrutura onde podemos ir muito além da consulta original, facilitando ainda mais o agendamento de futuros tratamentos. E o que é mais importante, o Harmony permite que os pacientes participem em seu próprio plano de tratamento". A satisfação com o Harmony se mantém alta após 12 meses de implementação com 14 dos 15 médicos especialistas, que tanto recomendam o programa e que continuam a utilizar em suas práticas. 1

Sobre a Galderma

Criada em 1981, a Galderma está agora presente em mais de 100 países com um amplo portfólio de produtos de soluções médicas para tratar diversas condições dermatológicas. A empresa tem parceria com médicos especialistas do mundo inteiro para satisfazer as necessidades de saúde da pele de pessoas ao longo de suas vidas. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções definidas cientificamente e comprovadas medicamente para a pele, cabelo e unhas.

Sobre o Harmony

O programa Harmony é um programa de gestão de pacientes desenvolvido para os principais médicos especialistas para ajudar a controlar consultas de pacientes. Lançado em 2014, o Harmony foi concebido em associação com um grupo internacional multidisciplinar de especialistas. Ele proporciona uma nova avaliação progressiva de pacientes e métodos de gestão, incluindo um conjunto de ferramentas sofisticadas para avaliação, análise facial e acompanhamento do plano de tratamento.

O programa Harmony foi lançado no Brasil, Bélgica, China, Dinamarca, França, Finlândia, Alemanha, Itália, Coreia do Sul, México, Holanda, Noruega, Espanha, Suécia e Taiwan.

http://www.restylane.com/Treatments/Treatment-step-by-step/

