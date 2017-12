Pesquisa inédita mostra as principais tendências no uso de Redes Sociais por empresas brasileiras

(DINO - 02 jan, 2017) - A Rock Content desenvolveu uma pesquisa inédita sobre Redes Sociais com a participação de 1030 respondentes, como o objetivo de entender as principais estratégias e tendências dessa área.

De acordo com o relatório da Social Media Trends , 92,1% das empresas estão presentes em alguma Rede Social para, principalmente, divulgar a sua marca no intuito de ganhar mais visibilidade para conseguir atrair o público ideal e, consequentemente, conquistar novos clientes.

Entre elas, 58,6% adotam uma estratégia de Marketing de Conteúdo e por isso conseguem apresentar em média 7,7 vezes mais visitas em seus blogs quando comparadas às empresas que não adotam Marketing de Conteúdo.

Em relação à eficácia dessas empresas nas Redes Sociais, cerca de 50% se consideram muito ou moderadamente eficaz. Já no quesito resultados obtidos, 71,9% declararam como muito ou moderadamente satisfatórios.

"Um ponto interessante a ser observado é o fato de que mais de 72% dos respondentes da pesquisa adotam ao menos uma estratégia de divulgação nas Redes Sociais. E dessas empresas, aquelas que seguem um calendário editorial definido alcançam uma média de visitas 2,8 vezes maior em relação àquelas que não acompanham com o mesmo rigor esse calendário. Isso mostra a importância desse tipo de estratégia para alcançar melhores resultados nas Redes Sociais", como destaca Letícia Fonseca, Analista de Marketing da Rock Content.

Os principais desafios apontados pelas empresas participantes da pesquisa são: manter o público engajado (70,9%), aumentar o alcance das publicações (63%), manter uma frequência de postagem (39,8%) e monitorar as menções e comentários sobre a marca (22,2%). E para superar todos eles a adoção de Marketing de Conteúdo pode ajudar, além de claro, ter uma equipe bem qualificada envolvida com as Redes Sociais.

A Pesquisa Social Media Trends foi realizada online entre os dias 01 e 21 de novembro de 2016, e contou com a participação de 1030 respondentes de todo o Brasil. O relatório completo apresenta essas e outras estatísticas, além de dados e informações relevantes sobre a área, como o tipo de conteúdo que apresenta o melhor engajamento, a eficácia de cada Rede Social e muito mais. Para ler a versão completa basta acessar o hotsite da pesquisa .

A pesquisa "Social Media Trends 2017" foi lançada, em 2016, com o principal objetivo de conhecer as principais estratégias e tendências das empresas brasileiras em relação às Redes Sociais em termos de práticas, resultados e investimentos nessa área.

Fundada em 2013, a Rock Content é uma empresa especializada em Marketing de Conteúdo, focada em ajudar empresas a colocarem em prática suas estratégias de marketing digital. Tendo a e.Bricks e a Digital News Ventures como investidores, a startup tem direcionado seus esforços na ampliação da operação, aceleração do crescimento, estabelecimento de relações estratégicas e desenvolvimento de novas linhas de negócios. Com quase quatro anos de operação, a Rock Content atende mais de 800 clientes e conta com 200 funcionários em sua sede, em Belo Horizonte.

