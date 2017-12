Pesquisa Nacional de Saúde Escolar (PeNSE) revela aumento de 55% no consumo de álcool entre adolescentes

O mesmo levantamento mostrou que 21,4% desses jovens já sofreram algum episódio de embriaguez na vida, especialmente nas festas de fim de ano e durante as férias escolares. Quanto mais cedo for o consumo, maior o risco de dependência, além de problemas no desenvolvimento e no futuro. O álcool na adolescência está associado ao envolvimento em acidentes, queda no desempenho escolar e dificuldades de aprendizagem, além de prejuízos graves para a memória e dificuldade no controle de impulsos.

Quem leva esse hábito para a vida adulta fica ainda mais suscetível a problemas no cérebro, como déficit cognitivo, além do aumento nas chances de desenvolver câncer nas regiões que entram em contato com o álcool (boca, laringe, faringe e esôfago), gastrite, cirrose, pancreatite e diabetes.

A melhor forma de prevenção é manter um diálogo próximo com os adolescentes e servir de exemplo, ou seja, também evitar o consumo de bebidas alcoólicas.