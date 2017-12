Pesquisa traz 5 insights da beleza na terceira idade

Embora o mercado tenha começado a dar um pouco mais de atenção para este público, ele ainda está muito distante de explorar todas as potencialidades deste enorme universo. As marcas ainda engatinham na oferta de produtos específicos e as ignoram em suas peças publicitárias, fazendo com que essas mulheres não se sintam representadas. Esta é a percepção de mais da metade (55%) das participantes da pesquisa "Beleza na Terceira Idade", conduzida pelo Mundo do Marketing em parceria com a Reds e eCGlobal.

O levantamento traz um raio X sobre este público e aponta oportunidades para as marcas, afinal, esta é a faixa da população brasileira que mais cresce. O estudo mostra quais são os procedimentos mais realizados entre as mulheres, divididos em cada parte do corpo: rosto, corpo e cabelo; a percepção delas sobre as marcas, como se cuidam, onde se informam sobre produtos de beleza e ainda faz uma comparação com outras gerações. Para abrir as portas deste rico universo para as empresas que querem entender este público, será realizada no dia 31 de janeiro uma apresentação exclusiva da pesquisa, levantando insights, destacando possibilidades e ainda desvendando o potencial de consumo da nova terceira idade.

O evento será conduzido por Bruno Mello, editor executivo do Mundo do Marketing, Adriana Rocha, cofundadora e CEO da eCGlobal, e Karina Milare, diretora presidente da Reds, responsáveis pela pesquisa. As vagas são limitadas e os convites podem ser adquiridos no portal. Os interessados poderão inclusive optar por receberem arquivo digital com o resumo da pesquisa.

Veja alguns pontos levantados pela pesquisa.

1 - Insatisfação com a aparência

Apesar da maturidade levar mais segurança em relação à beleza, a mulher mais experiente sabe que pode mais e quer encontrar na indústria de cosméticos produtos que a ajudem a se cuidar. Seis em cada 10 respondentes da pesquisa Beleza na Terceira Idade disseram que estão insatisfeitas com a própria aparência. Linhas de expressão, rugas, sobrepeso, pele ressacada, cabelo mais finos, são muitas as mudanças que o corpo passa ao longo dos anos e por isso este público demanda produtos específicos.

2 - Dificuldade em encontrar produtos

Embora tenham necessidades especiais, são poucas as marcas no segmento que oferecem itens desenvolvidos especialmente para este público, o que cria um gap no mercado. Itens para a pele, corpo, cabelo, unha e maquiagem são alguns dos produtos que podem ser desenvolvidos exclusivamente para este nicho, mas ainda são poucas as marcas que oferecem linhas. O levantamento aponta que, apesar de algumas marcas oferecerem produtos específicos, 60% das mulheres acima de 55 anos têm dificuldade para encontrar artigos adequados à faixa etária.

3 - Falta representatividade

Como não encontram produtos específicos, as mulheres da terceira idade também não se reconhecem nas propagandas e peças promocionais. Mais da metade (59%) das mulheres entrevistadas disseram que não se veem nas comunicações. Esta peculiaridade, no entanto, não é exclusiva para o segmento de beleza, os idosos são ignorados pelas marcas na maior parte de suas comunicações. Muito além de consumir remédios, seguros e itens geriátricos, o público sênior demanda de produtos de inúmeras categorias, assim como qualquer outro consumidor.

4 - Cosmético mais utilizado

Com sua origem que remonta ao tempo dos egípcios, o batom faz parte dos produtos mais básicos de maquiagem de qualquer mulher e é o item mais usados pelas mulheres da terceira idade. De fácil aplicação e com grade poder de mudança na imagem feminina, o batom é opção até mesmo para aquelas que não ligam muito para maquiagem. O interesse por artigos de maquiagem é proporcional à preocupação com a beleza, o que pode ser incentivado pelas fabricantes ampliando a cesta de compra.

5 - Procedimentos capilares

Uma das partes mais cuidadas pelas mulheres, os cabelos, em geral, recebem atenção especial tenha ela a idade que for. Considerado a moldura do rosto, as madeixas bem cuidadas podem influenciar no humor e, ainda, na autoconfiança delas. Procedimentos como hidratação, alisamentos, corte e pintura fazem parte da rotina e para a manutenção dos fios, surgem oportunidade para as marcas disponibilizarem produtos específicos para que elas possam manter o tratamento em casa. De acordo com a pesquisa, a Região Nordeste é a campeã na realização de procedimentos nos cabelos entre mulheres acima de 55 anos (58%).

