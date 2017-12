Pesquisar é a melhor forma de economizar

Esses números podem não parecer muito significativos individualmente, mas em uma compra completa podem representar um gasto expressivo, que vai além dos 20% do total. Numa compra de 500 reais, é como gastar mais de R$ 100 além do necessário, valor que poderia ser utilizado em outras contas fixas da casa ou contribuir para engordar a poupança. Por isso é tão importante pesquisar antes de ir às compras.

Algumas alternativas ajudam o consumidor nessa missão. Muitos supermercados definem estratégias promocionais e alguns promovem saldões de ofertas em dias específicos da semana. Além disso, associações como o Movimento das Donas de Casa e o Procon da Assembleia Legislativa de Minas Gerais divulgam tabelas com comparativos que permitem avaliar onde os melhores preços estão sendo praticados.

Com o apoio da tecnologia, já surgem, também, alternativas que são verdadeiros aliados daqueles que têm dificuldade em pesquisar por conta da falta de tempo. Plataformas online como o InstaOfertas funcionam como a evolução dos folhetos de oferta e prometem mostrar ao consumidor, em tempo real, onde cada produto custa menos separados por região. Lançado em janeiro, ele coloca o poder de escolha nas mãos do comprador e se mostra uma grande ferramenta de defesa do consumidor.

A solução está disponível incialmente na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), e a previsão é expandir por todo o país até o fim do próximo ano. No site www.instaofertas.com.br o usuário busca os produtos de interesse e sabe exatamente onde ir para gastar menos. Garantia de economia financeira e no tempo gasto com as compras.