Pfizer é a empresa mais admirada do setor farmacêutico

SÃO PAULO, 21 de dezembro de 2016 /PRNewswire/ -- Conhecida por seu intenso trabalho na pesquisa e desenvolvimento de produtos inovadores, a Pfizer é hoje a empresa mais admirada do setor farmacêutico no País. Essa é a conclusão do ranking As Empresas mais Admiradas no Brasil, realizado pela Officina Sophia. A companhia conquistou a posição de liderança por ter obtido uma boa avaliação de 20,9% dos mais de mil executivos ouvidos no levantamento.

"Os resultados mostram os esforços da Pfizer em manter a excelência de seu negócio e direcionar suas estratégias para ampliar o alcance de seus medicamentos para a população do País, contribuindo assim com a saúde e o bem-estar das pessoas", afirma o diretor de Assuntos Corporativos, Ciro Mortella.

Confira abaixo o ranking completo do setor farmacêutico:

Empresa Colocação % de votos Pfizer 1º 20,9 Roche 2º 12,1 Sanofi 3º 11,0 Bayer 4º 9,9 Novartis 5º 7,7 Aché 6º 5,5

Há 18 anos, o ranking avalia as dimensões de admiração dos executivos brasileiros nos 11 principais macrossetores da indústria do País e seus principais líderes empresariais. Ele foi idealizado pelo sociólogo Paulo Secches, presidente da agência de pesquisas de mercado Officina Sophia. Entre julho e setembro de 2016, a agência entrevistou 1.164 presidentes, superintendentes e diretores das empresas mais importantes de cada segmento envolvido.

O estudo questionou os executivos sobre 13 fatores fundamentais às empresas: responsabilidade com o meio ambiente e com a comunidade, produtos e serviços de qualidade, presença nas redes sociais, qualidade de gestão, respeito aos consumidores, inovação, ética, capacidade para competir globalmente, comprometimento com o desenvolvimento sustentável, notoriedade, compromisso com RH, compromisso com o País e solidez financeira.

Além do setor farmacêutico, o ranking abrangeu os setores automotivo, bens de consumo duráveis/não-duráveis, financeiro, química e petroquímica, serviços empresariais, tecnologia, telecomunicações, varejo e webworld.

