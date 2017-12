Pia entupida? Siga essas dicas e evite o problema

(DINO - 03 jan, 2017) - Pias entupidas sempre causam transtorno. Mas, na maioria das vezes, elas entopem porque realizamos o descarte incorreto dos resíduos. Nem tudo pode ir ralo abaixo. Confira algumas dicas que a Desentupir Já selecionou para você se livrar de vez desse problema:

Utilize um protetor de ralo

Mesmo limpando muito bem os pratos antes de lavá-los, sempre sobram resíduos que acabam causando entupimentos. Uma opção simples e barata são os protetores de ralos. Eles impedem que esses detritos cheguem até a tubulação.

Nunca descarte óleo de cozinha na pia

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O óleo de cozinha despejado no ralo fica acumulado no encanamento, retendo os resíduos, o que provoca entupimentos. Ele pode até mesmo danificar a caixa de gordura da residência.

Além disso, o descarte de óleo usado é uma grande ameaça ao meio ambiente. Um litro do produto pode contaminar 20 mil litros de água potável.

Armazene o óleo usado numa garrafa PET e faça o descarte nos locais próprios para esse tipo de coleta (clique aqui para acessar a lista de postos de coleta).

Jogue a borra de café no lixo

O tradicional cafezinho coado ainda tem muitos adeptos. O problema está na hora de lavar o coador. É importante que toda a borra seja despejada no lixo para evitar entupimentos.

Ainda há quem diga que a borra de café ajuda a desentupir a pia. Você já aprendeu que é exatamente o contrário. Aliás, existem muitas lendas quando o assunto é desentupimento. Na maioria das vezes, são soluções caseiras que acabam piorando a situação. Fuja delas!

Cuidado com os cabelos

As pias do banheiro estão sempre entupidas? Fique atento, porque a água deve estar levando para o encanamento os fios que caem enquanto você se penteia. Antes de abrir a torneira, recolha o cabelo que tiver caído. O mesmo serve para fio dental, pedaços de algodão e restos de sabonete. A regra vale também para a hora do banho.

Faça a manutenção preventiva

Mesmo seguindo todas essas dicas e tomando todos os cuidados necessários, é normal que que um pouco de gordura e resíduo fiquem na tubulação. Por isso, limpe periodicamente o sifão, aquele "copinho" que fica logo abaixo da pia. Solte-o cuidadosamente e limpe-o com sabão, por dentro e por fora.

E não se esqueça de limpar a cada seis meses a caixa de gordura. Ela pode entupir e o estrago será grande.

Em caso de entupimento, chame um profissional

Tomou todos os cuidados, fez a manutenção preventiva, mas, mesmo assim, a pia entupiu? Acontece. Pode ter escapado algo. Mas o importante é que você chame um profissional para resolver o problema. Resista à tentação de buscar uma solução milagrosa na internet.

Tenha uma empresa de confiança que resolva a situação rapidamente, com garantia e por um preço justo.

A Desentupir Já conta com profissionais qualificados e oferece os seguintes serviços:

- desentupimento de pia

- desentupimento de vaso sanitário

- desentupimento de caixa de gordura

- desentupimento de ralos

- limpeza de fossa

Para saber mais, acesse www.desentupirja.com.br/servicos

Website: http://www.desentupirja.com.br