Pinhalense participa das feiras Show Rural e Femagri

Equipamentos destinados à cultura de feijão serão os destaques da empresa de Espírito Santo do Pinhal/SP no Show Rural 2017, que acontece entre os dias 06 e 10 de fevereiro. Os visitantes que passarem pelo estande da fabricante poderão conhecer o Secador de Feijão SRE-150 e a Mesa Densimétrica MVF-3, produtos que proporcionam alta tecnologia e economia aos produtores da leguminosa. Além de secar o feijão, o sistema da Pinhalense promove um polimento que agrega valor ao produto final.

Realizada em um espaço de 720 mil m², a 29ª edição do Show Rural Coopavel espera receber um público superior a 235 mil visitantes, movimentando um valor de R$ 1,5 bilhão.

A Femagri 2017 ? Feira de Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas da Cooxupé, será realizada entre 08 e 10 de fevereiro. Nesta feira, uma das principais do Brasil direcionadas à cultura do café, a Pinhalense irá expor equipamentos das linhas pós-colheita e mecanização, incluindo dois lançamentos: a carreta ambulante para trator CONAM TR-8 e o Secador Estático de 9.000L.

Outros produtos da fabricante, como o ECO SUPER, despolpador de café sustentável e econômico que inova ao dispensar o uso de água, estarão na "Fazendinha" da Femagri, espaço educativo dedicado às novas práticas na lavoura. A exemplo da última edição, a Femagri 2017 espera receber um público superior a 30 mil visitantes nos três dias de evento.

"A Pinhalense tem grandes expectativas para o ano de 2017. No Show Rural, com o reconhecimento da nova tecnologia de secagem para feijão pelo produtor e cerealista de feijão, nossa expectativa é de aumentar o volume em 15 a 20% em relação ao ano anterior. Na Femagri, com a grande sequência de lançamentos recentes aliada à estratégia de preços cada vez mais acessíveis ao produtor, esperamos um incremento nas vendas superior a 30% em comparação a 2016", projetou Reymar Coutinho de Andrade, presidente da Pinhalense.

Sobre a Pinhalense

Líder mundial em tecnologia para processamento de café, a Pinhalense Máquinas Agrícolas conta com três unidades fabris que somam mais de 60 mil m² de planta industrial, em Espírito Santo do Pinhal (SP), onde foi fundada há mais de 66 anos. Com mais de 700 colaboradores, tem máquinas em operação em 92 países para clientes de todos os portes, nos segmentos de café, cacau, castanha, feijão, cereais, pimenta, guaraná e noz macadâmia. Detém mais de 25 patentes em diversas etapas do processamento, da recepção à exportação, e investe permanentemente em pesquisa de novas tecnologias e qualidade, para evolução dos equipamentos e instalações em funcionamento. Mais informações: http://www.pinhalense.com.br/.

