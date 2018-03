Plástico Brasil terá dois dias dedicados ao PETtalks

São Paulo--(DINO - 22 dez, 2016) - Promovidas tradicionalmente pela Associação Brasileira da Indústria do Pet, os encontros da entidade são concorridos por trazerem novidades tecnológicas, números atualizados do setor e debates importantes. Pesquisa realizada pela ABIPET confirma o acerto das PETtalks, que têm 90% de conceito relevante, por parte dos participantes, do seu conteúdo.

Na Plástico Brasil ? Feira Internacional do Plástico e da Borracha, de 20 a 24 de março, a grade da programação vai contemplar temas de interesse tanto de profissionais tomadores como de influenciadores, além de fabricantes de máquinas e equipamentos a prestadores de serviços, passando pelos usuários das embalagens (brand owners), produtores de resinas e preformas, sopradores, recicladores.

Durante a Plástico Brasil será realizada o PETtalk - Conferência Internacional da Indústria do Plástico, evento que traz maior volume de informações, novidades internacionais, palestras e debates mais aprofundados. Também será apresentado o novo núcleo industrial da ABIPET- que se organiza em Fabricantes de Resinas, Transformadores, Recicladores, Núcleo de Tecnologia. Trata-se do Núcleo de Chapas e Termoformagem. Os termoformadores utilizam resina PET virgem e reciclada, produzem embalagens para diversos segmentos - inclusive alimentícios. Na ocasião serão apresentados os números de mercado relativos a 2016, palestrantes inéditos e cases de mercado.

Um movimento importante vem acontecendo desde 2010, com a aprovação e regulamentação da Lei da Política nacional de Resíduos Sólidos. Certamente o evento tocará no assunto, pois há novidades frequentes e importantes para toda a cadeia industrial de embalagens ? corresponsável pela destinação adequada dos resíduos sólidos.

O projeto em conjunto com a ABIPET, de acordo com Liliane Bortoluci, diretora da Plástico Brasil, tem por objetivo ampliar as informações do setor para os profissionais que visitarão a feira. "A Informa Exhibitions criou a Plástico Brasil não apenas com o foco no desenvolvimento econômico, mas também na disseminação de conteúdos essenciais para o setor."

Sobre a Plástico Brasil

A Plástico Brasil é uma iniciativa da ABIMAQ ? Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos e da ABIQUIM ? Associação Brasileira da Indústria Química, com organização e promoção da Informa Exhibitions.

Em sua edição inaugural, feira já entrou no calendário mundial indústria do plástico e da borracha. É o único evento do setor no Brasil a contar com o apoio da EUROMAP ? European Plastics and Rubber Machinery, que agrega os fabricantes europeus de máquinas de plásticos e borracha.

A Plástico Brasil será palco dos últimos avanços tecnológicos e tendências globais dos diversos segmentos que compõem a cadeia produtiva do plástico: instrumentação, controle e automação, máquinas, equipamentos e acessórios, moldes e ferramentas, produtos básicos e matérias-primas, reciclagem, resinas sintéticas, serviços e projetos técnicos e outros.

Para negociar com esses players, o evento vai receber uma visitação altamente qualificada de transformadores e profissionais de setores consumidores, como como construção civil, automóveis e autopeças, agricultura, móveis, eletrônicos, instrumentos médicos, vestuário e calçados, eletrodomésticos e químico.

Sobre a ABIMAQ

A ABIMAQ - A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos representa cerca de 7.800 empresas dos mais diferentes segmentos fabricantes de bens de capital mecânicos, cujo desempenho tem impacto direto sobre os demais setores produtivos nacionais e está estruturada nacionalmente com a sede em São Paulo, nove regionais e um Escritório Político em Brasília.

Muito além da representação institucional do setor, a ABIMAQ tem a sua gestão profissionalizada e as suas atividades voltadas para a geração de oportunidades comerciais para as suas associadas, realizando ações junto às instâncias políticas e econômicas, estimulando o comércio e a cooperação internacionais e contribuindo para aprimorar seu desempenho em termos de tecnologia, capacitação de recursos humanos e modernização gerencial.

Sobre a ABIPET

A ABIPET - Associação Brasileira da Indústria do PET é uma entidade sem fins lucrativos que reúne a cadeia produtiva do setor de PET: fabricantes da resina PET, fabricantes das embalagens de PET e seus recicladores. A Entidade representa cerca de 80% da Indústria do PET no Brasil e é a maior deste segmento em toda a América Latina. A entidade estabelece um intercâmbio de ideias, informação e experiência entre todas as indústrias da cadeia produtiva, mantendo um serviço informativo permanente.

Sobre a Informa Exhibitions

A Informa Exhibitions acredita que eventos são plataformas de conhecimento e de relacionamento, que auxiliam a impulsionar a economia brasileira. A empresa é filial do Informa Group, maior organizador de eventos, conferências e treinamentos do mundo, com capital aberto e papéis negociados na bolsa de Londres. Dentre os eventos realizados pela Informa Exhibitions no Brasil estão: Agrishow, Fispal Tecnologia, Fispal Food Service, ForMóbile, FutureCom, ABF Franchising Expo, SerigrafiaSign e Feimec, num total de 24 feiras setoriais.

A Informa Exhibitions possui escritórios em São Paulo (sede) e Curitiba, com cerca de 200 profissionais. Nos últimos quatro anos, a empresa investiu cerca de R$ 400 milhões no Brasil em aquisições de eventos e marcas, o que levou a decisão estratégica de alterar o nome da empresa no Brasil de BTS Informa para Informa Exhibitions. Para mais informações, acesse: www.informaexhibitions.com.br.

PLÁSTICO BRASIL ? Feira Internacional do Plástico e da Borracha

Data: 20 a 24 de março de 2017

Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center

Realização: ABIMAQ ? Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos e ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química.

Apoio: Euromap ? European Plastic and Rubber Machinery

Promoção e organização: Informa Exhibitions

Patrocínio: Romi

Mais informações, acesse: www.plasticobrasil.com.br

