Plataforma permite criar site gratuito para divulgação de eventos

São Carlos, São Paulo, Brasil--(DINO - 04 jan, 2017) - Tanto para a venda de ingressos quanto para a divulgação de ações, a presença na internet é um fator importante para o sucesso de um evento. Por esse motivo, se torna essencial que as empresas e a academia criem um site para a disseminação de informações sobre os cursos, as palestras e os congressos que organizam. Foi pensando nisso que a vpEventos ? uma das maiores plataformas online para gestão de eventos do Brasil ? disponibilizou uma ferramenta que permite criar sites de forma gratuita.

O desenvolvimento de um site não é uma tarefa barata. Aqueles criados na vpEventos, por exemplo, custariam entre R$ 10 mil e R$ 15 mil, caso fossem feitos por uma empresa especializada na prestação desse serviço ? conforme cotação feita em 2016. A plataforma, no entanto, oferece essa funcionalidade sem custos. Além disso, permite que os usuários personalizem o layout do site, editem as informações sobre o evento, escolham o domínio que querem usar e subam no ranking do Google a partir de estratégias de SEO (Search Engine Optimization). E o mais importante: garante que o evento marque presença na web de forma econômica e conquiste ainda mais participantes.

Saiba mais sobre a plataforma

A vpEventos é uma startup criada por jovens empreendedores da Universidade de São Paulo que viram nas demandas acadêmicas uma oportunidade de negócio. A plataforma online é destinada principalmente a empresas e universidades e foi desenvolvida para solucionar um dos principais problemas na organização de cursos, palestras e treinamentos: a gestão de tempo e de custos. Ela oferece aos seus usuários diversas ferramentas para automatizar tarefas, como controle de inscrições, monitoramento dos pagamentos online, envio de convites aos participantes, criação de crachás e certificados, desenvolvimento de um site personalizado, entre outras. Para saber mais informações acesse https://www.vpeventos.com/

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Website: https://www.vpeventos.com/