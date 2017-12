Playa Hotels & Resorts recebe o Ano Novo lançando uma nova marca de resorts

FORT LAUDERDALE, Florida, 10 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- A Playa Hotels & Resorts, empresa líder do setor turístico, ganhadora de múltiplos prêmios, volta a ficar sob os holofotes ao oficializar sua aliança com a marca Panama Jack. A Playa, conhecida por sua coleção de resorts de luxo com tudo incluído, anunciou formalmente essa grande iniciativa em 7 de janeiro, durante o evento Spotlight Awards, realizado em sua propriedade Hyatt Ziva Rose Hall de Montego Bay, Jamaica, onde reuniu os mais destacados protagonistas do setor turístico.

Aclamada por aperfeiçoar o conceito de tudo incluído, a Playa Hotels & Resorts busca agora remodelar, sob a marca Panama Jack, dois de seus hotéis com tudo incluído no México: o Gran Caribe Resort, em Cancún, e Gran Porto Resort, em Playa del Carmen. Essas propriedades, que serão operadas brevemente sob a marca Panama Jack, servirão como ponto de partida para os planos mais ambiciosos das duas empresas, que incluem a abertura de novos resorts.

"No passado, a Playa Hotels & Resorts conseguiu atrair, com êxito, certas marcas para novos setores da indústria turística e é com satisfação que, agora, a empresa dá as boas-vindas à Panama Jack ao mundo da hotelaria", disse o vice-presidente executivo e diretor de Marketing da Playa Hotels & Resorts, Kevin Froemming. "Com sua forte identidade de estilo de vida e sua conexão cultural com nosso público principal, a Panama Jack é a parceira ideal para a Playa. Não poderíamos estar mais satisfeitos com essa aliança".

O investimento multimilionário para o reposicionamento dos dois resorts com tudo incluído -- que juntos somam o total de 757 quartos -- se materializa no início deste ano. Uma vez terminada a remodelação, as duas propriedades inovadoras serão reinventadas, resultando em uma experiência de férias descontraída e amigável, inspirada pelo divertido personagem Panama Jack, que se integra perfeitamente ao conceito de sol e praia.

Com estilo retro tropical e reminiscências de viagens vintage, as consideráveis melhoras nos resorts incluirão novas experiências gastronômicas, entretenimento e instalações nas suítes inspiradas no conceito e filosofia Panama Jack. A marca se integrará subsequentemente através do mobiliário, decorações dos quartos, uniformes e placas, o que permitirá aos hóspedes desfrutar a atmosfera relaxante que tornou famosa a Panama Jack. Além disso, os dois resorts incorporam a essência dos negócios da Panama Jack, oferecendo em suas instalações lojas com os produtos mais populares da marca, objetos de uso pessoal, móveis e artigos para a praia.

"Estamos muito satisfeitos por nos associarmos com a Playa Hotels & Resorts para o lançamento do Panama Jack Resorts", disse o CEO da Panama Jack, Kim Manna. "Encontramos a parceira perfeita no setor a hospitalidade. A experiência, o excelente desempenho e o impressionante crescimento da Playa Hotels & Resorts era o que estávamos buscando. Essa é a evolução natural da marca Panama Jack e confirma nossa superioridade no mercado de estilo de vida descontraído. Agora os clientes não só desfrutarão nossos produtos em suas casas ou na praia; nossa marca passará a ser um destino, oferecendo aos hóspedes a oportunidade de criar suas próprias aventuras e recordações com familiares e amigos".

Sobre a Playa Hotels & Resorts

A Playa Hotels & Resorts BV é uma empresa líder, proprietária e desenvolvedora de resorts de praia com tudo incluído. A Playa Resorts Management é a componente a cargo da gestão operacional da organização. O portfólio da Playa consiste de uma coleção de 13 resorts de luxo, com um total de 6.142 quartos, localizados nas melhores praias do México, República Dominicana e Jamaica. A Playa controla e opera o Hyatt Ziva Los Cabos, Hyatt Zilara Cancún, Hyatt Ziva Rose Hall e Hyatt Zilara Rose Hall na Jamaica, Hyatt Ziva Puerto Vallarta e Hyatt Ziva Cancún. A empresa também controla e opera três resorts sob as marcas THE ROYAL e Gran, assim como cinco resorts no México e na República Dominicana operados por terceiros.

Sobre a Panama Jack

A Panama Jack é uma marca global, que se converteu em sinônimo de diversão e estilo de vida descontraído e amigável. Com sua variedade de produtos, que inclui óculos, vestimentas, chapéus, calçados, bronzeadores e acessórios de praia, bicicletas e móveis para o lar, a Panama Jack oferece aos consumidores a liberdade de desfrutar o mais significativo para eles e para suas famílias. No momento, a empresa tem cinco lojas varejistas em importantes destinos turísticos, com aberturas de lojas adicionais programadas para 2017. Fundada em 1974, a Panama Jack celebrou seu quadragésimo aniversário em 2014. Para saber mais sobre a empresa, por favor, visite www.panamajack.com e www.Facebook.com/TheOriginalPanamaJack, ou siga a empresa no Instagram @originalpanamajack.

