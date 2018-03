Polaroid Swing lançado no Brasil: um novo aplicativo de fotos interativas que visa reinventar a fotografia

SÃO PAULO, 15 de dezembro de 2016 /PRNewswire/ -- Lançado hoje na App Store brasileira da Apple, o aplicativo Polaroid Swing permite que as pessoa criem e compartilhem fotos interativas em seus telefones com apenas um toque e cria um envolvente e novo meio visual para compartilhar fotos e vídeos. O Polaroid Swing é o resultado de uma parceria entre a icônica marca Polaroid e uma startup de tecnologia do Vale do Silício presidida por Biz Stone, cofundador do Twitter.

As fotos interativas da Polaroid capturam momentos de um segundo que magicamente ganham vida quando você as toca ou inclina seu telefone. Elas combinam a qualidade composicional de uma foto com a vitalidade de um mundo que está sempre em movimento.

O Polaroid Swing lança hoje novos recursos para coincidir com a sua expansão internacional. A tecnologia avançada de câmera agora inclui um algoritmo melhorado de mesclagem de quadros para obter "fotos interativas" de melhor qualidade e mais suaves. Pela primeira vez, os usuários poderão "responder" às fotos do Polaroid Swing com texto e emojis.

"O Brasil já é nosso segundo maior mercado antes de lançarmos a versão em português brasileiro do aplicativo", disse Frederick Blackford, cofundador da Swing. "Isto mostra o enorme potencial do Polaroid Swing para se tornar a principal ferramenta móvel de fotos no Brasil. Sabemos que nossos usuários brasileiros esperaram pacientemente por uma versão local do aplicativo, e temos o prazer de lançá-la hoje".

O lançamento do Polaroid Swing em julho nos EUA se tornou viral quando a Apple selecionou o produto como o principal aplicativo em destaque do site da Apple Store dos EUA e da nova App Store do iMessage. Este mês, a Apple decidiu que o Polaroid Swing deve aparecer nas lojas físicas em todo o mundo para demonstrar o iPhone novo. No período que antecedeu as eleições dos EUA, Hillary Clinton configurou sua conta no Polaroid Swing a fim de se conectar com os eleitores da geração do milênio.

O aplicativo Polaroid Swing visa disponibilizar um novo meio de expressão para aqueles com um interesse artístico no mundo ao seu redor. As fotos em movimento do Polaroid Swing capturam fielmente os momentos como os vemos: o bater das ondas, os cabelos ao vento e um piscar de olho.

As fotos em movimento da Polaroid podem ser facilmente compartilhadas na plataforma Polaroid Swing e em outras através do Instagram, Facebook, Twitter e da internet. O Polaroid Swing está disponível gratuitamente na App Store da Apple, e em breve haverá uma versão para Android.

"As pessoas enxergam o mundo em breve momentos, não em fotos ou vídeos" disse Tommy Stadlen, cofundador da Swing. "As memórias têm movimentos, e agora as fotos também. O produto combina a tradição icônica da Polaroid com inovação de última geração".

Uma startup de tecnologia apoiada por uma parceria única com a Polaroid

Cofundadores Frederick Blackford, um empresário de mídia e esportes, e Tommy Stadlen, um empresário de tecnologia e ex-consultor da McKinsey, fizeram uma parceria com a Polaroid para lançar o aplicativo Polaroid Swing. Eles montaram em silêncio uma equipe de engenharia e design de nível internacional. O laboratório de pesquisa e desenvolvimento da empresa em São Francisco é composto por uma equipe de engenheiros e especialistas em computação visual da Apple.

O fotógrafo Cole Rise, que criou os primeiros filtros e logotipo do Instagram, é o diretor de criação. Ele promoveu uma comunidade de artistas que reinventou o novo recurso da Polaroid durante um período de testes beta altamente secretos.

"O Polaroid Swing tem potencial para alterar a maneira como pensamos sobre imagens, assim como os 140 caracteres do Twitter mudaram como pensamos sobre as palavras", disse Biz Stone, presidente da Swing e cofundador do Twitter. "As pessoas vão começar a ver o mundo em momentos de um segundo. É um meio de definição de gênero".

Scott W. Hardy, presidente e CEO da Polaroid, disse: "Nós da Polaroid, nos vemos como promovedores da inovação. Estamos felizes de colaborar com a extraordinária equipe do aplicativo Polaroid Swing para ajudar a iniciar uma nova era de compartilhar os momentos mais memoráveis da vida em um instante ? algo que sempre foi um elemento central do DNA icônico da Polaroid ".

Baixe o aplicativo Polaroid Swing para iPhone em https://itunes.apple.com/br/app/polaroid-swing/id1035142291. Visite www.polaroidswing.com

A marca Polaroid

A Polaroid é uma das marcas mais confiáveis, bem respeitadas, reconhecidas e com uma história rica de 80 anos que começou com o filme instantâneo Polaroid. Para obter mais informações, visite o site www.Polaroid.com.

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Color Spectrum, Polaroid Swing e Polaroid Classic Border Logo são marcas registradas da PLR IP Holdings, LLC.

