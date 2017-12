Poltronas e cadeiras: como escolher a melhor opção para sua empresa

Ergonomia

Neste quesito, o que mais importa é o conforto dos colaboradores, o principal padrão a ser seguido são as normas da ABNT e da NR17 que descrevem as medidas recomendadas para poltronas e cadeiras.

Móveis desconfortáveis geram desconforto, dores e futuras enfermidades aos trabalhadores. Poltronas e cadeiras ergonômicas, contribuem para a prevenção desses problemas e são influenciadoras na melhora do humor dos funcionários, visto que essas pessoas se sentirão mais confortáveis.

Existem fatores ergonômicos que devem ser observados, por exemplo, é fundamental que o usuário encoste os pés no chão, mantenha a postura ereta e os cotovelos em um ângulo de 90º, de acordo com especialistas, esta posição não cansa os músculos e não prejudica a coluna.

Design

O conceito dos móveis deve refletir diretamente a imagem da empresa, um empreendimento de tecnologia, geralmente, é visto por todos como moderno, porém se utiliza cadeiras e poltronas mais clássicas pode causar estranheza aos visitantes.

Outro fator de influência são revestimentos das poltronas, existem diversos tipos como os de tela de nylon, de couro e de tecidos, a escolha depende de quem irá utilizar e o tempo de manutenção que a empresa pretende dispensar nesses móveis.

Funcionalidade

Em qual setor será alocada essas poltronas? As cadeiras para sala de reunião, por exemplo, podem ser mais simples, já que serão utilizadas por períodos menores, todavia locais em que os colaboradores realizam boa parte das atividades devem ter cadeiras com mais recursos. Selecionar a finalidade correta pode gerar economia na compra.

Pensar em ergonomia, design e funcionalidade é obrigatório antes da compra de poltronas e cadeiras para o seu escritório, boas escolhas servem de motivação para sua equipe e mantém o ambiente de trabalho mais confortável. Confira o catálogo da ArqOffice e conheça as melhores opções do mercado de soluções corporativas e amplie os resultados do seu negócio.

