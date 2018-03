Por dentro das lojas mais inovadoras de Nova York com o Grupo GS& - Gouvêa de Souza

São Paulo, SP--(DINO - 14 dez, 2016) - Nem parece que a economia americana viveu recentemente um profundo período de retração. Grandes marcas estão apostando suas fichas em lojas conceituais que aliam tecnologia, experiência, ativação digital, estratégia multicanal e muita inovação.

E o mercado brasileiro precisa aprender a investir em inovação. Segundo ranking divulgado recentemente pelo Fórum Econômico Mundial que avalia o índice de produtividade e condições de oportunidades geradas pelos países para que as empresas possam ser bem-sucedidas, o Brasil atingiu, em 2016, seu pior desempenho em 20 anos, ficando na 81ª posição. Das 12 categorias analisadas pelo ranking, a crise econômica influenciou também o grau de Inovação, que caiu da 84ª posição para o 100º lugar em 2016.

Contribuir para que o mercado brasileiro se renove em busca da retomada econômica em 2017, foi no ponto de partida para que o time de especialistas do Grupo GS& - Gouvêa de Souza, referência em Varejo e Consumo, desembarcasse na Big Apple em setembro deste ano rumo a uma verdadeira caçada aos conceitos mais inovadores no epicentro de tendências do varejo mundial.

"Foram cinco dias, muitas horas e visitas que permitiram antecipar movimentos importantes sobre o que tem acontecido no varejo como um todo, especialmente nessa fase de recuperação das vendas, depois do período crítico que vivenciaram", destaca Marcos Gouvêa de Souza, diretor-geral do Grupo GS& - Gouvêa de Souza.

Caçadores De Experiências

Mais de 600 estabelecimentos foram analisados considerando-se desde práticas de gestão, jornada de consumo, ativação digital, tendências de mercado e potencial de inovação. Destas, cerca de 20 lojas foram selecionadas e farão parte da programação de visitas técnicas que a GS&MD ? Gouvêa de Souza promove junto a empresários e varejistas brasileiros nos dias que antecedem o maior evento de varejo do mundo, o NRF Retail´s Big Show, que acontecerá entre os dias 15 e 18 de janeiro de 2017, em Nova York (EUA).

Serão dois roteiros, um dedicado a operações e tendências para o setor de Food Service, com a curadoria de Alexandre Machado, sócio-diretor da GS&Consult, e Eduardo Yamashita, diretor da GS&Inteligência, e outro com cases que reforçam o conceito de Experiência 5.0, com a curadoria de Alexandre van Beeck, sócio-diretor da GS&Consult, e Luiz Alberto Marinho, sócio-diretor da GS&BW.

A Apple é reconhecida como uma das empresas mais inovadoras do mundo e, pela primeira vez, um grupo de empresários brasileiros fará uma visita guiada pela equipe local e um dos principais executivos brasileiros da Apple Brasil nos dois mais recentes endereços da marca da maçã em Nova York: a loja do edifício Oculus do World Trade Center, inaugurada em agosto de 2016, e a loja de Williamsburg, no Brooklin, inaugurada em julho deste ano. No final da visita ainda haverá um encontro com os experts de varejo da Apple, que falarão sobre os bastidores do modelo de negócio que revolucionou o conceito da loja física.

A flagship store da marca de artigos esportivos The North Face, na Quinta Avenida, também faz parte do roteiro. A maior loja da marca no mundo, com mais de 6 mil m², traz linhas exclusivas, customização de produtos e experiências que recriam os ambientes externos e entregam um "gostinho" de aventura aos consumidores.

Em contraponto com uma marca sueca, a Nudie Jeans, que aposta todas as suas fichas na sustentabilidade e propõe educar seus consumidores a reciclar seu jeans usado, incentivando o consumo consciente. Dentro da loja há uma estação de reparos, que oferece esse serviço gratuito para peças da marca. Se o cliente não quiser mais a peça, pode devolver o jeans para a loja e ganha 20% de desconto na próxima compra. Já o jeans velho será reciclado e revendido.

Aliás, Sustentabilidade e Consumo Consciente são tendências que estão guiando as escolhas dos consumidores, especialmente dos Millennials, conforme mostrou pesquisa divulgada recente pela Euromonitor International.

Já no roteiro de Food Service, parada obrigatória na Kola House, idealizada para aproximar a marca Pepsi aos exigentes consumidores Millenials, aposta no combo de experiências gastronômicas, com curadoria de um chef renomado e uma proposta mais saudável, e ações culturais (envolvendo arte, música, moda e lifestyle).

E o Brooklin Kitchen, onde o próprio CEO irá apresentar o conceito desta loja que afirma que não é um mercado, mas um local onde o intuito é cozinhar e, para isso, reúne os melhores insumos (com forte preocupação em produtores locais e orgânicos), os equipamentos certos e aulas de culinária, para que os clientes se encontrem e cozinhem dentro da loja.

Os participantes da Delegação GS&MD ? Gouvêa de Souza na NRF 2017 terão dois dias de imersão no varejo norte-americano, onde visitarão outras lojas como Pirch, Eataly WTC, Public Factory, Sonos, entre outras.

E, para fechar a programação, um bate-papo para consolidar todo o novo conhecimento no escritório do Facebook em Nova York. "Dando continuidade à aliança estabelecida entre o Grupo GS& - Gouvêa de Souza e o Facebook, durante o Latam Retail Show, a delegação brasileira será recebida na sede nova-iorquina da empresa por um dos principais líderes da sua área de Retail, que apresentará as principais tendências e aplicabilidade das ferramentas do Facebook para soluções de negócios do varejo, como o uso de chatbots no atendimento aos clientes", destaca Marcelo Toledo, CEO da GS&MD ? Eventos & Conteúdo, responsável pela programação do Grupo GS& - Gouvêa de Souza na NRF 2017.

