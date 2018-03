Por que a culinária japonesa agrada tanto os brasileiros?

São Paulo--(DINO - 15 dez, 2016) - Leve, nutritiva e saudável. Essas são algumas das características que faz a comida japonesa conquistar cada vez mais apreciadores em solo brasileiro. Atraídos pelo paladar, muitos alegam que a riqueza em ômega 3 - que auxilia na diminuição dos níveis de triglicerídeos e colesterol ruim LDL e pode favorecer o aumento do colesterol bom HDL ? é um dos motivos que faz o produto ser tão consumido, no entanto, outros atributos podem ser associados ao sucesso dos produtos orientais.

Roberto Silvestrini, diretor de expansão da Temakeria Makis Place, rede com 136 restaurantes no Brasil e nos Estados Unidos, esclarece que "há estimativas que indicam que em São Paulo, por exemplo, há mais restaurantes japoneses que churrascarias. Além de mostrar o tamanho da demanda por este tipo de produto, este dado mostra também que as pessoas estão mais preocupadas com a alimentação saudável ? o que é muito positivo".

Com a culinária japonesa em alta no mercado brasileiro, os clientes têm buscado novidades no cardápio, a fim de ter novas experiências gastronômicas. Porém, "como toda mudança envolve riscos, é importante inovar e trazer produtos novos ao mercado sem se esquecer de que um erro pode custar caro para a rede ? que pode perder sua identidade. Por isso, qualquer alteração não é tão simples como parece", reforça o executivo.

Considerada a maior rede de restaurantes de sushi fora do Japão, a Makis Place tem investido fortemente em produtos que atendam às necessidades dos clientes. Silvestrini lembra que "hoje, a marca possui no cardápio, por exemplo, a opção de o cliente substituir o tradicional shari (arroz branco) pelo arroz integral, que possui vitaminas do complexo B e minerais como zinco e selênio. Ou, então, optar pelo temaki FLOKIS, exclusividade da rede, que é composto por flocos de cereal, o que torna o item menos calórico e com um sabor diferenciado".

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Website: http://www.makisplace.com.br