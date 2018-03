Por que começar a praticar exercícios físicos?

(DINO - 22 dez, 2016) - Sabe-se que os exercícios ocasionam muitos benefícios para a saúde, mas é muito comum ouvir pessoas dizendo que não possuem vontade ou que não gostam de praticá-los. Matérias e discussões sobre o assunto relacionando saúde e bem-estar não faltam, porém falta motivação em busca de algo que seja agradável para quem está buscando um estilo de vida mais saudável.

Não é raro que pessoas que praticam exercícios físicos por conta própria ou que foram mal assessoradas tenham más experiências. Por isso, acabam por ver o treino como uma prática pouco interessante. Mas, com a vasta lista de exercícios e profissionais que temos, é impossível não encontrar um que agrade.

A corrida é um dos exercícios mais populares, principalmente quando feita em dupla ou grupo, o que favorece a socialização e torna a prática mais prazerosa. Além da corrida e da caminhada, opções como natação, hidrobike, tênis, vôlei, dança, aulas de academia, bike, e até esportes mais radicais como montanhismo são ótimas para despertar interesse e prazer na prática da atividade física.

Benefícios psicológicos

Ao praticarmos exercícios, o nosso organismo libera várias substâncias, como a endorfina, que promovem o bem-estar, aumentando nossa motivação, alegria e disposição. Esses hormônios fazem a sensação de bem-estar durar por horas após a corrida e fazem do exercício físico um estimulante natural. Mudanças no estilo de vida, no olhar sobre o mundo e a aceitação do próprio corpo, aumentam a autoestima, promovendo a felicidade.

Como ganhar motivação

Uma pesquisa feita pelo Instituto de Estatísticas Brasileiro do Datafolha com 2054 pessoas, entre 18 e 60 anos, em 98 municípios do Brasil, revelou que 60% dos entrevistados não praticam qualquer tipo de exercício físico e o índice dos que não praticam nenhuma atividade física aumenta de acordo com a faixa etária.

Segundo o Ministério da Saúde, o estilo de vida sedentário é responsável por 54% do risco de morte por cardiopatia, 50% pelo risco de morte por acidente vascular cerebral, 37% pelo risco de morte por cancro e, no total, por 51% do risco de morte de um indivíduo.

