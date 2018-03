Portal Comunique-se está de cara nova e ainda mais colaborativo

São Paulo - SP--(DINO - 23 dez, 2016) - Site reconhecido por ser a maior comunidade de influenciadores do país, o Portal Comunique-se amanheceu nesta quinta-feira, 22, renovado. De cara nova, o veículo que está no ar desde setembro de 2001 apresenta design mais clean, moderno e 100% responsivo, adaptando-se a qualquer tamanho de tela. Com a mudança, as editorias ganham identidades próprias, sendo definidas por cores. Tudo pensando para a melhor experiência de navegação.

Em termos de conteúdo, o Portal Comunique-se segue com seu tradicional escopo editorial, dando vez a assuntos relacionados aos bastidores da mídia, assessorias de imprensa, publicidade, marketing, tecnologia e influenciadores digitais. A partir de agora, entretanto, o material publicado no site está mais bem organizado, com duas novas editorias: "Carreira" e "Mais Comunicação". Elas se juntam a "Especiais", "Jornalismo", "Marketing & Propaganda", "Opinião" (antiga "Artigos & Colunas") e "Tec & Redes". Cada seção conta com "sub capas" exclusivas, facilitando a busca por matérias.

Mantida em formato de blog, a seção "Pautas & Notas" entra para a lista de novidades da versão do site. Conforme o nome sugere, o ambiente é dedicado a veicular notícias em pílulas, indo direto ao assunto, oferecendo agilidade e dinamismo aos leitores. Na estreia da editoria, a renovação do locutor esportivo José Silvério com a Rádio Bandeirantes é um dos destaques, assim como a divulgação do calendário de eventos que a Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) realizará em 2017.

Parceiros de conteúdo

"Correspondente Universitário" e "Leitor-Articulista", respectivamente espaços reservados às produções de estudantes e especialistas, seguem ativos. A eles, somam-se outros parceiros de conteúdos. Na parte informativa, o Portal Comunique-se conta com o apoio de empresas públicas, da iniciativa privada e entidades sem fins lucrativos, casos de Agência Brasil, IInterativa e Abraji. Pela parte de "Opinião", os articulistas pontuais terão seus textos publicados ao lado das produções de Almir Rizzatto, Anderson Cheni, Duda Rangel, Heródoto Barbeiro, Mattheus Rocha e Pedro Lichtnow.

Comunique-se Acadêmico

Além de estar aberto a textos opinativos e informativos vindos de parceiros, a mais nova versão do site possui plataforma que tem o propósito de se tornar referência na publicação de trabalhos científicos, interligando os mundos das pesquisas universitárias com a imprensa. É o "Comunique-se Acadêmico". Por meio da ferramenta, o público poderá tornar público TCCs, artigos científicos, dissertações e teses. Nela, o internauta define o título, o resumo, a imagem ilustrativa e anexa a íntegra do material (que pode ser Word, PDF e Power Point).

Comunique-se Empregos

Com a mudança do Portal Comunique-se, a seção de empregos foi remodelada. Agora, os recrutadores contam com painel, em que poderão editar oportunidades a serem divulgadas e acrescentar informações sobre a empresa, como localidades em que atuam e em quais segmentos estão inseridas. Os estudantes e profissionais que buscam uma vaga no mercado passam a ter um campo que vai além de simplesmente postar o currículo, como antigamente. A página exclusiva de cada candidato ganha status de portfólio.

Olhar colaborativo

"Comunique-se Acadêmico", "Comunique-se Empregos", "Opinião", "Leitor-Articulista" e "Correspondente Universitário". O que todas essas divisões têm em comum? Todas são abastecidas graças a conteúdos produzidos de forma colaborativa. Editor do Portal Comunique-se, Anderson Scardoelli avalia que as novidades reforçam a postura do site como a maior comunidade de comunicadores e influenciadores digitais do país. "Atualmente, temos mais meio milhão de pageviews por mês (Google Analytics) e 100 mil usuários na base da newsletter. São mais do que meros internautas, são os "amigos da comunicação" e nada mais justo do que estreitar ainda mais o nosso relacionamento".

Oportunidades comerciais

O Portal Comunique-se conta, ainda, com novidades voltadas ao mercado anunciante (TUDO DETALHADO NO MÍDIA KIT). O site tem novos espaços e modelos de negócios, entre eles a opção de "selo publicitário", com a empresa tendo a oportunidade de atrelar a sua marca ao logo veículo durante todo um semestre. Além da exposição, Scardoelli afirma que divulgar no Portal Comunique-se representa se apresentar a um público qualificado. "Quem anuncia no nosso site conversa diretamente com os influenciadores e formadores de opinião", diz o editor, que complementa com mais dados relativos à audiência: 79% da base formada por graduados, pós-graduados e mestres & doutores; e 36% inseridos em famílias com renda superior a R$ 7.800.

