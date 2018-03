Portal Universia Brasil oferece descontos em 7 milhões de livros da Livraria Cultura

SÃO PAULO, 15 de dezembro de 2016 /PRNewswire/ -- A Universia Brasil fechou uma parceria com a Livraria Cultura para oferecer benefícios exclusivos para as pessoas que se cadastrarem em seu Clube de Vantagens. Os usuários terão descontos de 10% nas compras de livros na loja que completará no ano que vem 70 anos como referência de qualidade no mercado nacional.

Estão disponíveis títulos de ficção, romance, biografia, estudos e diversos outros assuntos - a oferta não é válida para livros didáticos e e-books e o desconto não é acumulativo com outras promoções.

O Clube de Vantagens Universia também oferece descontos em diversos outros segmentos de empresas, como Amazon, Englishtown e WebMotors. Os usuários encontram no site benefícios e ofertas exclusivas em itens organizados em três categorias: Para os Estudos, Para o Dia a Dia e Para o Lazer.

Para participar, basta se cadastrar gratuitamente no site da Universia Brasil e acessar o Clube de Vantagens, por meio do link clube.universia.com.br/.

Sobre a Universia ? Fundada em 2000, na Espanha, é reconhecida como a maior rede ibero-americana de cooperação acadêmica e chegou ao Brasil em 2002.Seu principal objetivo é estimular a colaboração e a geração de valor nos projetos compartilhado entre universidades e empresas. Atua em colaboração com as universidades para promover a empregabilidade e levar conhecimento e formação à sociedade com um modelo de atuação único e inovador. A Universia está presente em 23 países, com 19,2 milhões de estudantes e professores e 1.401 universidades parceiras no mundo. No Brasil, são 404 universidades conveniadas, com 5.800 milhões de professores e alunos. A rede também atua com foco nas linhas estratégicas de Emprego, Formação e Comunicação. Para mais informações, acesse: www.universia.com.br. Siga a Universia no Facebook e Twitter.

