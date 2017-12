Portões elétricos residenciais, a segurança primordial

Conhecido do grande público, os portões elétricos residenciais são facilitadores de acesso e também aumentam a segurança das moradias. Hoje é muito comum que os portões elétricos protejam as casas através de uma combinação simples de equipamentos. Esses portões também são conhecidos como portões automáticos ou portões eletrônicos. A essência é a mesma: realizar a abertura e fechamento de modo mecânico e automático, sem interferência manual.

Entre os modelos, há opções de portões de garagem, como os basculantes (aqueles que sobem e descem), os portões de correr, que vão para os lados e, também os portões de abertura, com duas folhas abrindo cada uma para um lado. O formato também está presente nos portões sociais, que são os de acesso comum (pedestre).

Os benefícios desses portões são inúmeros. Eles permitem que os moradores permaneçam em seus automóveis ou motocicletas enquanto saem ou entrem de suas casas, como também permite que se protejam do clima, seja sol, chuva ou frio.

As variações desses portões também recebem alguns acessórios que podem tornar a segurança ainda maior, assim como a comodidade. Os alarmes residências e as câmeras podem ajudar na segurança, oferecendo ao residente uma visualização da rua antes mesmo de sair. Alguns sistemas de alarmes residências e circuito de câmeras fazem do acesso algo ainda mais seguro. Há sistemas de segurança completos que envolvem tudo através de um controlador que permite até mesmo acesso pela web para visualizar as câmeras ou conexão direta com aparelhos móveis como celulares e smartphones.

Este sistema completo pode aparentar algo mais complexo, mas tudo começa dos portões elétricos residenciais e câmeras de segurança e alarmes residenciais. Este pequeno trio pode ser considerado o essencial para transformar a experiência e sensação de segurança de um residente, tornando o acesso ao imóvel mais prático e oferecendo maior tranquilidade para todos os moradores.

