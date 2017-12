Powerdent lança escovas de dente com alta tecnologia durante CIOSP 2017

Lançamentos

Na ocasião, a Powerdent lançará produtos que reúnem tecnologia e profundo conhecimento sobre higiene bucal profissional:

PowerDuo sensitive 920: foi desenvolvida para uma higiene mais profunda. Com uma maior concentração de cerdas em um único tufo - são 920 filamentos ultra macios que, em conjunto com corte diferenciado de suas cerdas, aumenta a eficiência na higiene dente a dente, prevenindo cáries e doenças periodontais sem traumatizar as gengivas. A PowerDuo Sensitive 920 possui extremidades com cabeças em ângulos diferentes para maior alcance em regiões de difícil acesso.

PowerPro 2.0 Soft Plus 2880: pois possui cabeça anatômica com 2880 cerdas, que alcançam e higienizam todas as regiões dos dentes. Elimina a placa bacteriana prevenindo cáries e doenças periodontais sem traumatizar as gengivas. Com 2880 filamentos extra macios, possui ação seletiva sobre a placa bacteriana não provocando retração gengival em longo prazo. Devido ao grande número de cerdas e ao pequeno diâmetro das fibras (apenas 0,15 milímetros de espessura), consegue atingir locais totalmente inacessíveis às escovas comuns e ser mais eficiente do que escovas mais duras.

PowerPro 2.0 Sensitive 6580: tem cerdas com tecnologia alemã, que garantem alta qualidade, eficácia e durabilidade. Possui cabeça anatômica com 6580 cerdas que alcançam e higienizam todas as regiões dos dentes e elimina a placa bacteriana prevenindo cáries e doenças periodontais sem traumatizar as gengivas. Com 6580 filamentos ultra macios, possui ação seletiva sobre a placa bacteriana não provocando retração gengival em longo prazo. Devido ao grande número de cerdas e ao pequeno diâmetro das fibras (apenas 0,10 milímetros de espessura), consegue atingir locais totalmente inacessíveis às escovas comuns e ser mais eficiente que escovas mais duras.

PowerPro 2.0 Ortho Sensitive 6580: também com cerdas alemãs, a escova é ideal para realizar uma higiene bucal completa para usuários de aparelho ortodôntico. Destaques da PowerPro 2.0 Ortho Sensitive 6580 em relação as demais escovas ortodônticas são: sua cabeça anatômica projetada com dois níveis de cerdas. Suas cerdas centrais ultra macias são mais baixas e responsáveis pela limpeza dos brackets; as cerdas laterais também ultra macias são mais altas para higiene dos dentes e gengivas. Com 6580 filamentos ultra macios, possui ação seletiva sobre a placa bacteriana não provocando retração gengival em longo prazo. Devido ao grande número de cerdas e ao pequeno diâmetro das fibras (apenas 0,10 milímetros de espessura), consegue atingir locais totalmente inacessíveis às escovas comuns e ser mais eficiente que escovas mais duras.

Sobre a Powerdent: Criada em 2009, a Powerdent ( www.powerdent.com.br), especialista em produtos para higiene bucal, é referência no mercado de saúde pessoal. São mais de 145 itens, como escovas de higiene dental voltada às crianças, aos adolescentes e público em geral, kits econômicos, higiene básica e avançada, entre outros. O objetivo maior é oferecer aos consumidores os melhores produtos, que atendam sempre o binômio de qualidade e preço justo, sempre lembrando que uma correta higienização bucal representa um importante passo para saúde das pessoas.

