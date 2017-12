Praia do Flamengo, no Rio, vira ponto de encontro para meditação aos domingos

O encontro se repete todos os domingos, a partir das 11h, sob a orientação do monge Luís Carlos de Mello. O ambiente é aconchegante e descontraído. De camiseta e bermuda, Carlos estimula os presentes a corrigir a postura e a respiração, e relaxar com alguns movimentos de alongamento. Faz uma breve apresentação da Happy Science e, ao final, o sorteio de alguns livros de Okawa ? que já publicou mais de 2.100 títulos em 28 países.

Aos poucos, com leituras, comentários e uma prece universal válida para todas as religiões, o monge leva as pessoas a se abstraírem dos ruídos do Aterro e, como se estivessem em um Templo, a mergulharem em si mesmas por meio da meditação, que dura em média 45 minutos. Entre os temas dominicais estão espiritualização, fortalecimento da mente, controle dos pensamentos, alívio nas doenças, obtenção de curas, conexão e harmonia com o universo e busca do "eu" interior. As reações são surpreendentes, principalmente vindas de quem está ali pela primeira vez. Ao final, as pessoas geralmente se dizem mais relaxadas e bastante satisfeitas com os efeitos benéficos da meditação na praia. Muitas voltarão na semana seguinte.

SERVIÇO

Meditação na Praia do Flamengo

Monge Luís Carlos de Mello, da Happy Science

Local: entre postos 2 e 3 dos Guarda-Vidas

Quando: Todos os domingos, às 11h; Duração: 45 minutos

Sobre a HAPPY SCIENCE

Happy Science é um movimento espiritual lançado por Ryuho Okawa em 1986 e formalmente estabelecido 1991, empenhado em levar mais felicidade à humanidade pela superação de barreiras raciais, religiosas e culturais, e pelo trabalho rumo ao ideal de um mundo unido em paz e harmonia. Está presente em grandes metrópoles do mundo, com templos em Tóquio, Nova York, Los Angeles, São Francisco, Londres, Paris, Dusseldorf, Sydney, Seul e muitas outras cidades. No Brasil, possui templos na cidade de São Paulo e em diversas cidades do Interior Paulista (Santos, Sorocaba, Jundiaí, Capão Bonito e Campinas), no Paraná (Londrina) e no Rio de Janeiro (capital). Também opera no país a editora IRH Press do Brasil ( http://www.irhpress.com.br), dedicada exclusivamente aos livros de Okawa.

Website: http://www.irhpress.com.br