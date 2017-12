Premiação escolhe a loja mais querida do Brasil

A disputa é acirrada e o eFácil concorre com outras 64 lojas da categoria diamante. A votação vai até o final do mês de janeiro.

Para votar basta clicar no link http://www.ebit.com.br/premio-ebit/lojas-mais-queridas, em Lojas Diamante.

Sobre o eFácil

O eFácil é uma das maiores lojas online do Brasil e está no mercado desde 2001. Possui o Selo Prata do Ebit e eleita pelos consumidores como uma das melhores lojas virtuais do país, dispõe de mais de 15 mil produtos dentre várias categorias desde eletroeletrônicos a Whisky e outros itens de consumo.

Criado pelo Grupo Martins, referência na distribuição e no varejo do país, o eFácil conta com enorme estrutura de armazenagem, estoque, logística, tecnologia, e áreas de apoio. Aliás, a estrutura logística do eFácil faz dele uma das poucas lojas online que consegue atender com eficácia todo o território nacional com excelência de serviço.

Com os principais certificados de segurança do mercado online, inova constantemente para garantir a melhor experiência de compra para os seus clientes.

