Prêmio internacional King Faisal International Prize 2017 concedido em cinco categorias na Arábia Saudita

RIAD, Arábia Saudita--(BUSINESS WIRE-DINO - 11 jan, 2017) -

A King Faisal Foundation, uma organização filantrópica internacional sediada na Arábia Saudita desde 1976 com a missão de preservar e perpetuar o legado do rei Faisal bin Abdulaziz Al Saud, anunciou os vencedores de seu muito esperado prêmio internacional King Faisal International Prize (KFIP) 2017.

O Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, rei da Arábia Saudita, recebeu o prêmio na categoria Serviços prestados ao Islã por seu resoluto compromisso de prestação de serviços às Duas Mesquitas Sagradas de Meca e Medina. O professor Ridwan Al-Sayyid da Lebanese University, recebeu a distinção na categoria Estudos islâmicos por suas publicações científicas no campo da jurisprudência islâmica e herança política.

A Arabic Language Academy of Jordan foi unanimemente declarada como vencedora na categoria Língua e literatura árabe por seus notáveis esforços na transferência de conhecimento tecnológico e científico por meio da tradução para o árabe. O professor emérito Tadamitsu Kishimoto do Immunology Frontier Research Center na Universidade de Osaka no Japão levou o prêmio na categoria de Medicina por seu importante papel no desenvolvimento de um novo tratamento biológico para doenças autoimunes.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os covencedores na categoria Ciências foram o professor Daniel Loss do departamento de Física na Universidade de Basel, na Suíça, e o professor Laurens Molenkamp, chefe da unidade MBE na Universidade de Würzburg, Alemanha, por seu trabalho pioneiro no campo experimental de spintrônica.

Conferido anualmente, o KFIP reconhece os incríveis esforços de pessoas e instituições em cinco categorias. Numa escolha emocionante até a final, membros do comitê de seleção de todo o mundo se reuniram em Riad de 8 a 10 de janeiro para selecionar os vencedores de 2017.

O KFIP está comprometido em inspirar muçulmanos a participar em todos os aspectos da civilização, enriquecer o conhecimento humano e desenvolver a humanidade. Os vencedores são selecionados puramente com base em mérito, tendo suas obras meticulosamente analisadas por comitês de seleção especializados em cada categoria. O rigoroso procedimento de avaliação atende normas internacionais e muitos dos premiados também receberam prestigiosos reconhecimentos, inclusive o prêmio Nobel.

*Fonte: ME NewsWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170111006044/pt/ Contato: APCO Worldwide Elizabeth Sen, +971-55-954-8673 Diretor gerente adjunto

esen@apcoworldwide.com Fonte: BUSINESS WIRE