Prestes a completar 50 anos, Disal fala com otimismo das perspectivas para o mercado de distribuição de livros ( DINO - 27 jan, 2017) - O momento é de dúvida sobre o desempenho de diversos setores em cenário de instabilidade, reviravoltas políticas e econômicas. Mas para a Disal Distribuidora, reconhecida como a mais importante do país no segmento de idiomas, o clima é de otimismo. Não por ser imune aos efeitos da crise, mas por atuar com reformulações atentas ao mercado, investimentos e inovações. Receita que foi a base da história de sucesso da empresa e de todo o preparo para 2017, ano em que completa 50 anos.