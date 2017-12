Primeira franquia de passar roupas do país terá lançamento oficial na Feira do Empreendedor do Sebrae-SP

A Feira do Empreendedor do Sebrae-SP deve receber um público de aproximadamente 150 mil pessoas nesse ano de 2017. Os empresários Claudio Augusto Cavalcanti, Eduardo Koji e Thiago Florêncio, sócios fundadores da Mania de Passar, pretendem aproveitar o potencial do evento para apresentar a marca a empresários e empreendedores que buscam novas oportunidades de negócio. O lançamento oficial da franquia terá ações especiais de marketing, com descontos e facilidades para os franqueados que fecharem negócio durante a Feira.

"Em tempos de instabilidade econômica e desemprego, as pessoas estão sentindo-se incentivadas a empreender. É importante, no entanto, que os novos empreendedores busquem soluções que lhes ofereça a possibilidade de início imediato e baixo custo de instalação e operação. Do contrário, o negócio pode ser inviável. A Mania de Passar foi criada com objetivo de garantir aos empresários todas essas vantagens", destaca Claudio Augusto, CEO da microfranquia.

A Mania de Passar tem sede na cidade de Mogi das Cruzes e oferece os serviços de passar roupas com a comodidade de agendamento de horário. Por meio de um sistema "leva e traz", o franqueado busca as roupas já lavadas na casa dos clientes, armazena em uma "bag" especial exclusiva e, em até dois dias, entrega as peças passadas e embaladas de forma padronizada. Os serviços são realizados semanalmente e a cobrança acontece apenas uma vez por mês, com planos a partir de R$ 100,00 mensais.

Eduardo Koji explica que o modelo da franquia foi desenvolvido para aliar baixo custo de instalação, operação e manutenção, com alta lucratividade e oportunidade de crescimento mesmo em época de desafios econômicos. "O sistema é muito prático, incluindo treinamento e suporte de gestão. O franqueado pode trabalhar no sistema home-based ou abrir uma loja de rua, e começa a faturar já no primeiro mês. Temos uma carência de três meses para o início de pagamento da taxa de royalties, tornando o negócio muito interessante para quem deseja começar a empreender com baixo investimento", pontua.

Testado e aprovado!

A franqueada Nadir Yukie começou a empreender em 2016 depois de perder o emprego. Moradora de Suzano, ela tornou-se franqueada da Mania de Passar e em pouco tempo conseguiu os resultados financeiros que procurava. "Não tive qualquer dificuldade para colocar o modelo da franquia em prática. Comecei a empreender por necessidade e hoje estou muito satisfeita. Meus rendimentos hoje já são maiores do que na época em que eu trabalhava com carteira assinada", revela a franqueada.

Os empreendedores interessados em obter detalhes sobre a franquia poderão procurar pelo estande da Mania de Passar na Feira do Empreendedor do Sebrae-SP. Haverá descontos especiais, exclusivos do evento, para pagamento da taxa de franquia que atualmente gira entre R$ 9,9 mil e R$ 12,5 mil. Outras informações podem ser encontradas no link https://goo.gl/gTXbyt

Dados da Franquia

Data de Início no Franchising: 2016

Unidades franqueadas: 4

Cidades: Suzano, Guarulhos e São Paulo

Investimento inicial: A partir de R$ 12.000,00 no modelo home-based (A), e a partir de R$ 15.000,00 no modelo loja de rua (B)

Taxa de franquia: R$ 9.900,00 (A) a R$ 12.500,00 (B)

Capital de Giro: de R$ 1.500,00 a R$ 7.500,00

Royalties: de 30% a 75% do salário mínimo vigente

Taxa de publicidade: 3% do F.B

Faturamento mensal bruto: De R$ 4.000 a R$ 15.000,00

Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

Atendimento à Imprensa:

Júlia Guimarães

(11) 9 8739 4030

Mania de Passar Franchising

Mogi das Cruzes ? São Paulo ? Brasil

Website: https://goo.gl/gTXbyt