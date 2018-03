Primeiro Encontro de Investidores trouxe novidades para o mercado empreendedor da Bahia

Salvador --(DINO - 15 dez, 2016) - Foi realizado na sexta-feira (09), o primeiro Encontro de Investidores promovido pelo Grupo REDE+, rede de ambientes colaborativos que fomenta o desenvolvimento empreendedor, em parceria com a Anjos do Brasil.

O evento aconteceu durante um almoço no Pereira Restaurante na Barra e contou com a presença de 36 potenciais investidores de diferentes áreas e experiências, além de representantes do SEBRAE, Desenbahia, FIEB e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Informação do Estado da Bahia (SECTI).

Maria Rita Spina Bueno, Diretora Executiva da Anjos do Brasil, apresentou aos convidados o trabalho realizado pela organização na área de fomento ao investimento anjo no Brasil e lançou o Núcleo Bahia, criado para fortalecer o empreendedorismo inovador no estado. Rodrigo Paolilo, sócio-diretor da REDE+, será o líder e representante local da iniciativa que tem o objetivo de conectar investidores, com interesse em capital empreendedor, de projetos inovadores e com impacto social.

Dois desses projetos foram exibidos aos investidores, o Onde Fui Roubado e o Pastar, que tiveram seus pitches apresentados ao final da programação.

Fillipe Norton, sócio-fundador, apresentou o Onde Fui Roubado que é considerada a maior plataforma colaborativa do mundo onde o cidadão pode fazer registros de furtos e roubos e ajudar a gerar estatísticas. O Pastar, que foi apresentado pelo seu diretor de operações Iago Vieira, é o primeiro marketing place exclusivo de agropecuária do Brasil. A plataforma permite a comercialização de animais através de anúncios que podem ser impulsionados pelo seu criador.

O Encontro de Investidores terá novas edições em 2017 e os interessados em fazer parte do Clube de Investidores da Anjos do Brasil devem entrar em contato com a REDE+ que fica localizada na Av. Sete de Setembro, Nº 3959 ? Barra ou através do telefone (71) 3042.3041 e email salvador@gruporedemais.com.

Anjos do Brasil

A Anjos do Brasil é uma entidade de fomento ao investimento-anjo que apoia o empreendedorismo de inovação. Ela incentiva investidores a aplicarem dinheiro e emprestarem experiência a startups que, além do investimento, recebem também conhecimentos, aprendizados e redes de relacionamento que aumentam significativamente suas chances de sucesso. Para saber mais informações, visite o site: http://www.anjosdobrasil.net/.

Grupo Rede+

O Grupo Rede+ é uma rede de ambientes colaborativos que fomenta o desenvolvimento empreendedor, com conexão real de ideias, pessoas e comunidades inovadoras e que oferece todo o suporte para o desenvolvimento de negócios. Através da Rede+, os empreendedores têm acesso a escritórios virtuais, coworking, cursos, mentorias, aceleração e uma grande quantidade de programas e serviços complementares que possibilitam o crescimento de novos empreendimentos em Salvador, Aracaju e, em breve, em todo o Brasil. Conheça o Grupo Rede+ no site: www.gruporedemais.com e nas redes sociais pelo @gruporedemais

Website: http://www.gruporedemais.com