Principal concessionária de água brasileira seleciona a Itron para reduzir perdas comerciais do recurso e oferecer serviço aprimorado para os clientes de C&I

A Itron, Inc. (NASDAQ: ITRI), empresa líder mundial de tecnologia e serviços dedicada à gestão eficiente de energia e água, anuncia que o Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE), fornecedor de água para 1,5 milhão de moradores em Porto Alegre, assinou um contrato com a Itron. O DMAE será beneficiado pela oferta de serviços gerenciados da Itron para administração, gestão e manutenção da solução de monitoramento hídrico comercial e industrial (C&I), que inclui 3.000 WaterMind para monitoramento dos dados. A solução vai auxiliar a concessionária na melhoria da eficiência de suas operações e redução de água perdida (não faturada).

A equipe de especialistas da Itron vai operar a solução de monitoramento, que transforma as informações dos medidores em dados que o DMAE pode utilizar para proteger sua receita e melhorar sua eficiência operacional e o nível de satisfação de seus clientes C&I. A solução monitora remotamente os padrões diários de consumo desses clientes e imediatamente detecta eventos como vazamentos, bloqueio de medidores, refluxo, consumo excessivo ou redução significativa de pressão. O projeto será iniciado com a automação do processo de leitura dos medidores do DMAE. Como parte do contrato, a Itron será responsável pela gestão da solução por cinco anos, incluindo dois anos de instalação.

"A solução de monitoramento de dados da Itron oferece um método avançado, porém simples, de obter os dados que auxiliarão o DMAE na proteção de sua receita e na gestão mais inteligente da água, ao mesmo tempo que conscientiza grandes consumidores a respeito de seu consumo", afirma Samuel Lee, vice-presidente de Vendas, Marketing e Soluções Hídricas da Itron na América Latina. "Com mais inteligência, teremos uma possibilidade maior de gerenciar os recursos hídricos de forma mais eficiente. É assim que nossa tecnologia e serviços estão auxiliando o DMAE a criar um mundo com mais recursos sustentáveis", completa.

Sobre a Itron

A Itron é uma empresa líder mundial de tecnologia e serviços dedicada ao uso criativo de energia e água. Fornecemos soluções abrangentes para medição, gestão e análise energética e hídrica. Nosso amplo portfólio inclui dispositivos de medição e tecnologias de controle para eletricidade, gás, água e energia térmica; sistemas de comunicação; software, além de serviços de consultoria e gestão. Com milhares de colaboradores em apoio aos nossos 8.000 clientes em mais de 100 países, a Itron aplica conhecimento e tecnologia em prol da melhor gestão de recursos energéticos e hídricos. Juntos, podemos criar um mundo com mais recursos. Junte-se a nós: www.itron.com.

