Principal evento do mercado de som e acessórios chega à sexta edição

São Paulo, SP--(DINO - 12 jan, 2017) - Pelo sexto ano consecutivo, os mais importantes empresários e executivos do mercado brasileiro de som e acessórios automotivos estarão reunidos em São Paulo para participar do ENAN - Encontro Nacional AutoMOTIVO de Negócios, reconhecido como ponto alto do calendário desse segmento.

Marcado para os dias 21, 22 e 23 de março, o ENAN 2017 promete ser o mais completo e abrangente de todos os realizados desde a edição inaugural, que aconteceu em 2012.

Desde então, o Encontro Nacional AutoMOTIVO de Negócios mantém o mesmo foco, que é geração de negócios e melhoria de relacionamento entre os principais fornecedores do setor e os compradores de mais destaque em todo o País.

Novidades

Uma das tradições do ENAN são as melhorias introduzidas no evento de um ano para outro. Em 2017 uma das novidades

preparadas para receber as centenas de empresários do Brasil será a maior abrangência dos fornecedores.

"Acreditamos que é preciso oferecer para os compradores convidados uma amostra mais ampla de produtos que podem ser oferecidos pelas distribuidoras a seus clientes. Um exemplo disso são rodas e pneus, um setor que até agora não era atendido pelo ENAN, mas que tem tudo a ver com a customização de veículos", explica Fábio Codellos, diretor da AutoMOTIVO, que também é o idealizador e responsável pela

organização do ENAN.

"Muitas lojas de acessórios têm potencial para a venda de rodas e pneus mas ainda não oferecem esses tipos de produtos, apesar de terem pontos comerciais consolidados, marcas conhecidas e serem ponto de referência para os consumidores quando se trata de equipar e customizar seus veículos", continua.

One stop shop

"Agregando esses produtos ao ENAN queremos estimular a adoção do conceito de "one stop shop", largamente adotado no Exterior, no qual o consumidor conta com lojas que oferecem todos os tipos de acessórios para o seu veículo, desde um adesivo ou película para vidros até rodas e pneus", complementa Fábio.

Ele lembra que, ao mesmo tempo, as empresas varejistas que até agora se especializam apenas em rodas e acessórios podem ser uma excelente opção para ampliar a oferta de equipamentos de som e acessórios automotivos.

"Hoje o consumidor vai a uma loja especializada para equipar o seu carro com um jogo de rodas e pneus e acaba saindo de lá apenas com isso, quando poderia ter aproveitado a oportunidade para equipar o seu carro ainda mais caso essa loja oferecesse produtos de som automotivo ou outros tipos de acessórios", enfatiza.

Segmento carente

Uma das primeiras empresas a "comprar" a ideia, garantindo a sua presença no ENAN 2017, a Tsuya Design está animada com a oportunidade. Maurício Martins, diretor da empresa, destaca que esse segmento carece de um evento que permita a apresentação de novidades, ajude na geração de negócios e

incentive o relacionamento entre compradores e seus fornecedores.

Segundo Maurício, uma das vantagens do ENAN é ser um evento diferente de uma feira tradicional, totalmente focado em negócios e networking, em que a empresa faz um investimento relativamente baixo para o tamanho do retorno, que é imediato e palpável.

Ele lembra ainda que o segmento carece de um evento para aproximar compradores e fornecedores, estimulando a geração de negócios.

"As poucas feiras que existiam para este segmento não existem mais. Não temos mais um local onde possamos nos encontrar, identificar tendências, trabalhar o relacionamento, fazer negócios e fortalecer nossas marcas. Por isso, vejo no ENAN uma ótima oportunidade", explica Maurício.

Segundo ele, em função da grande extensão territorial do Brasil, atualmente tanto fornecedores como compradores do segmento de pneus e rodas precisam viajar grandes distâncias para se relacionarem e concretizar negócios, o que implica em um considerável investimento tanto em tempo quanto em despesas com viagens. Portanto a participação no ENAN é uma solução vantajosa tanto para fornecedores quanto para compradores.

Tradição em resultados positivos

Depois de edições bem sucedidas por cinco anos seguidos, o ENAN já deixou bem claro para o mercado que é muito diferente de uma feira, tipo de evento que tem outros objetivos e gera resultados muito diferentes.

Além disso o ENAN também se consolidou como oportunidade imperdível para que os compradores possam conhecer

tendências e lançamentos que vão nortear o mercado durante todo o ano, aproveitar ofertas vantajosas e trocar informações com executivos de empresas similares de todo o Brasil e de muitos países da região.

O ENAN 2017 será realizado no Centro de Eventos do hotel Novotel Center Norte, em São Paulo. Como nas edições anteriores, o evento continua sendo fechado, com acesso restrito a executivos do setor previamente convidados pela organização. Como todos os participantes são previamente confirmados e credenciados, não haverá credenciamento no local.

Serviço

Evento: ENAN - Encontro Nacional AutoMOTIVO de Negócios

Data: 21, 22 e 23 de março

Local: Centro de Eventos do hotel Novotel Center Norte, em São Paulo

Inscrições: Evento fechado, com acesso restrito a executivos do setor previamente convidados e credenciados pela organização

Site: www.revistaautomotivo.com.br/enan