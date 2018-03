ProDoctor Software lança Medicamentos, aplicativo referência na área farmacêutica

(DINO - 13 dez, 2016) - Gratuito e disponível para iOS e também para Android, o aplicativo foi concebido especialmente para os profissionais da saúde, que poderão consultar as bulas, descobrir os genéricos e similares disponíveis e ter acesso às demais informações sobre os medicamentos, dentre outras funcionalidades.

Contém todos os medicamentos referência aprovados pela Anvisa, contabilizados independentemente das suas formas de apresentação. Cada um deles é cuidadosamente revisado pela equipe técnica de profissionais especializados, que trabalham diariamente para manter toda a base de dados sempre atualizada.

Possui um sistema de pesquisa ágil e inteligente, que mostra sugestões à medida que o usuário realiza a busca, que pode ser feita por nome, princípio ativo, grupos farmacológicos, indicações terapêuticas e laboratórios e suas combinações.

Com a mesma facilidade, o aplicativo detalha indicações e características farmacológicas, contra indicações, advertências e precauções, interações medicamentosas, posologia, reações adversas e superdose de cada medicamento. Além de oferecer a equivalência farmacêutica, onde o usuário encontrará cada medicamento referência associado ao nome de seus genéricos e similares e vice-versa.

Outra função bastante relevante permite que o usuário possa solicitar uma análise de qualquer remédio que considere necessária ou que solicite a inclusão, caso o não encontre o que estiver pesquisando. Assim que a análise estiver concluída, ele receberá uma notificação.

Além disso, através da central de notificações, o usuário receberá informações sobre cada novidade dentro do app, desde a inclusão de novos medicamentos até as notícias relevantes do meio farmacêutico. No histórico de consultas, encontrará uma listagem dos últimos remédios já consultados dentro do programa.

Para não sobrecarregar a memória dos dispositivos, o acesso a base de dados é obtido através de conexões Wi-Fi ou 3G/4G, permitindo assim que o usuário tenha sempre a versão mais atualizada.

