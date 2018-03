Produção e Gerenciamento de Infoprodutos Crescem no Brasil

São Paulo--(DINO - 20 dez, 2016) - Em tempos em que empoderamento e autoaceitação entram nas mais diversas pautas e movimentam todas os segmentos, as marcas passam a assumir o desafio de criarem produtos e serviços que atendam às expectativas e que vão de encontro ao desejo de seu público. Mas para isso acontecer, é fundamental que se conheça o consumidor, mensure seu real potencial e, acima de tudo, descubra suas principais necessidades.

Para contribuir com a clareza no entendimento do público e definição das melhores estratégias para alcança-lo com êxito, os empresários Vitor Horvath e Guilherme Corbo fundaram, em 2014, a Agência FIRMA, uma empresa especializada em marketing. "A FIRMA é diferente de outras agências porque cria soluções para aproximar pessoas. Seja serviço ou produto, o foco sempre será aproximar as pessoas. Nós acreditamos que o segredo não está em encontrar o cliente certo para o produto. Está em olhar para o mercado primeiro, escolher os clientes-alvo e criar produtos perfeitos para eles", comenta Vitor Horvath, diretor da empresa.

Bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e especializado em Planejamento de Plataformas Digitais pela Fundação Getúlio Vargas, Vitor se juntou a Guilherme, publicitário especializado em Direção de Arte e Inovação pela faculdade Cásper Líbero, e fotógrafo pela Escola São Paulo, para criar uma empresa especializada em marketing digital, mas que também tivesse foco em infoproduto.

Infoproduto

Esta é uma das tendências de comunicação para os próximos anos, considerando que atualmente, o público está em busca de relevância e conteúdo robusto, e consiste em selecionar o conhecimento de uma determinada área ou de um assunto específico e transforma-lo em e-books ou cursos online. Talvez aqui acho que fique mais genérico "Produtos/Serviços Digitais", ou similares. Pois um infoproduto pode ser muitos outros tipos de mídias ou modelos, como audiobook, subscription, serviços gerais, palestras, consultorias, entre outros.

Para os empreendedores, o primeiro passo dessa estratégia é destacar os atributos dos produtos e mostrar como eles transformam a vida dos clientes. "A venda não é o problema. A questão é a influência e o relacionamento que você tem com quem vai comprar", afirma Vitor. Guilherme Corbo, diretor de Criação, destaca ainda que "o papel da agência é dar clareza às estratégias de marketing das empresas que os procuram".

No portfólio, a Agência FIRMA conta com:

Criação do primeiro curso online de profissionalização de roadies no Brasil, em parceria com a Casa do Roadie;

Implantação de estratégia online focada em geração de leads, inbound, mídia programática e anúncios digitais para Portobello Shop Gabriel e Portobello Shop Pacaembu, que resultou no recorde histórico de vendas nas unidades;

Lançamento do primeiro E-Curso de iluminação do Brasil, em parceria com a arquiteta Joia Bergamo e a Porto Seguro Faz, o que viabilizou a milhares de pessoas o aprendizado das técnicas da arquiteta.

Nescout, Shopping Center 3, Millo, The Spice Club, Boteco em Casa, Porto Seguro Faz, HSM Educação Executiva, Schneider Eletric, Oral Sin, Bike Tech, Guardian, ARbook, sendo essa última, uma startup criada no Vale do Silício, e outras.

Com as ações e trabalhos realizados, a Agência FIRMA nadou contra a maré econômica do País e cresceu 117%, batendo as metas do ano anterior e fechando o ano cima da projeção inicial.

Conheça mais sobre o trabalho da Agência em www.agenciafirma.com.br

Website: http://agenciafirma.com.br/