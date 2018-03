Produtor musical Ivan Beretta, profissional com atuação no cenário nacional e em SC, é homenageado com Troféu Destaque SC-2016

Florianópolis, SC--(DINO - 22 dez, 2016) - (Florianópolis 21/12/2016) - A homenagem às personalidades destacadas em Santa Catarina foi realizada pela Fábrica de Talentos (leia-se Sérgio Machado), na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, no último dia 16 de dezembro.

O produtor musical (músico, engenheiro do som e conselheiro Estadual de Cultura de SC), Ivan Beretta, foi agraciado com o prêmio "Destaque SC-2016", em virtude da trajetória de 18 anos de trabalho em prol da elevação do nível cultural e musical de Santa Catarina, além das atuação nacional produzindo artistas e bandas de várias regiões brasileiras.

A premiação teve boa repercussão no meio musical. Segundo o líder da banda Cogumelo Plutão, Blanch Van Gogh (cantor e compositor): "É um prêmio mais do que merecido. O Beretta é um astro da produção fonográfica que ainda vai ganhar muitos prêmios, sem sombra de dúvida. É um produtor completo. Desses que não só entende de música, mas também de fotografia, de cinema".

Blanch acrescenta ainda comentários sobre a versatilidade do produtor: "Em tudo que o Beretta adentra, o faz com maestria".

Blanch informou que Beretta gravou dois álbuns inéditos com o Cogumelo Plutão que serão lançados no mercado: "Amor à primeira vista" e "Mais do que ontem e menos do que amanhã".

O líder da Cogumelo Plutão conta que a engenharia de som proposta por Ivan Beretta foi muito elogiada, dentro do mercado fonográfico, principalmente dentro da gravadora da banda, a Universal Music. "Sem sombra de dúvidas, estamos diante do maior nome da produção pop do país", afirma Blanch.

Outra personalidade prestigiada do cenário musical, Guto Dufrayer, sócio-diretor do Selo Liboo/Sony Music, comenta sobre o prêmio recebido por Ivan: "Todo prêmio é importante como um reconhecimento. Agora, ele é um filho de Santa Catarina pronto para decolar voos mais altos".

Dufrayer conta um pouco sobre a parceria com Beretta, iniciada em 2014: "Este ano achamos alguns singles em afinidade com o selo e estamos desenvolvendo juntos. Ele é um bom produtor musical, toca bem e tem boas ideias de arranjos. Isso é um "pacote" muito importante nos dias de hoje. Ele está sempre atento às nossas observações mercadológicas. Artistas precisam de produtores neste perfil", diz o diretor do Selo Liboo/Sony Music.

Guto Dufrayer comenta ainda sobre a visão empresarial de Beretta. "Gosto do som dele, mas gosto mais ainda, de ser um cara aberto para novos formatos de produção e business".

O olhar do artista sobre o trabalho do produtor

A combinação de aguçada sensibilidade ao feeling de mercado fonográfico marcam o trabalho do Ivan. "Escolhi o Beretta para gravar o meu álbum pois enxergo no trabalho dele qualidade de som e visão musical que eu não encontrei em outros produtores". Lis afirma ainda que "o mercado está inovando, cada vez mais, e é importante estar atualizado no comportamento de mercado brasileiro e mundial. Percebo que os consumidores buscam sempre por algo novo e o trabalho do Ivan tem esse diferencial", afirma a cantora catarinense Lis Fernandes.

O adjetivo maestria descreve o estilo perfeccionista de Ivan Beretta, que produz entre 10 a 11 álbuns por ano, com embasamento em sua formação musical como pianista e tecladista, produção musical pela Berklee College of Music e especializações em áudio SAE Institute. No currículo de produções recentes (2016), estão os álbuns de: Lis Fernandes (Florianópolis), Rodrigo Gomes (São José-SC), banda Cogumelo Plutão (Rio de Janeiro), banda Soob (Florianópolis), banda Hesh (Porto Alegre),Diego Mates (Florianópolis) e Paulinho Dias (São Paulo).

Vale destacar a projeção nacional do trabalho de Ivan Beretta que emplacou músicas em novelas globais: "Amor eterno amor" ( 2012, escrita por Elizabeth Jhin, entre seriados e filmes nacionais e internacionais).

Sobre Ivan Beretta

Questionado sobre o significado do Troféu Destaque SC-2016, o paulistano Beretta (radicado em Florianópolis há 15 anos) comenta que é recompensador. "Depois de tantos anos batalhando, trabalhando dentro de estúdios, analisando, ouvindo, tentando entender bem tanto a alma do público - o que toca o coração das pessoas - quanto a alma do artista, a primeira recompensa é ver a expressão no rosto do artista e do público quando ouvem álbum que produzi. Isso não tem preço", comemora Ivan. "Receber um objeto físico de uma instituição é um símbolo forte, traz a satisfação de visualizar em um objeto anos de trabalho", afirma o produtor Ivan Beretta.

Mas é só o começo pontua o produtor musical. "O prêmio aumenta o meu compromisso para continuar me aprimorando e buscando novos horizontes. É bom saber que estou no caminho certo. Esta é a maior recompensa de todas um incentivo para continuar trilhando por este caminho o qual tanto amo", celebra Ivan.

Os olhos de Beretta transparecem devoção artística. "Eu acredito que a vida é feita de escolhas então, ame o que você faz, e viva do que você ama, isso se chama ter sucesso. Música é vida por que somos feitos de música".

Projetos para 2017

O produtor Ivan Beretta (proprietário do estúdio que leva o seu nome ? Estúdio Beretta), produz tanto para artistas com carreira consolidada, quanto para artistas estreantes. Ele adianta que já tem cinco álbuns na fila de artistas, de várias regiões do país, para produzir em 2017.O produtor também cria trilhas para games, filmes, jingles para campanhas publicitárias e vinhetas de programas de tevê.

Apostas para 2017

O Ivan Beretta está com duas apostas produzindo dois artistas em âmbito nacional ? cantora pop Lis Fernandes e cantor Gospel Diego Mates.

