Produtos naturais são boas pedidas para desintoxicar o corpo após festa de fim de ano

(DINO - 23 dez, 2016) - Natal e ano novo são dois feriados que não combinam com dietas. O período, muitas vezes, é emendado com as férias, em que as pessoas viajam à praia. Assim, o aumento da preocupação com o corpo faz com que elas busquem formas de emagrecimento, através da desintoxicação e de dietas rápidas.

Para isso, é necessário retomar a rotina alimentar, cortar os exageros e, se possível, priorizar o uso de produtos naturais, passando longe dos industrializados. Para facilitar, muita gente opta ainda por suplementos alimentares, chás e cápsulas.

É o caso das cápsulas de chá verde. Comercializadas pela Folha Verde , loja online de produtos naturais, são potentes antioxidantes. Além de controlar os radicais livres (e combater o envelhecimento precoce), o chá verde atua na digestão, facilitando o processo.

Muitos nutricionistas também associam o chá verde ao aumento da temperatura corporal, o que faz com que ele favoreça ainda mais a queima de gordura. Além de cápsulas, o produto pode ser consumido em forma de chá quente ou frio. Porém, de nada adianta tomar chá verde sem controlar a alimentação. Uma alimentação balanceada faz toda a diferença em qualquer dieta.

Além do chá verde, existe ainda a opção pelo chá branco, que possui as mesmas características nutricionais. A diferença é que ele é composto não apenas das folhas da Camellia sinensis, mas também dos brotos e flores. Isso altera um pouco o sabor, mas as propriedades antioxidantes e emagrecedoras se mantêm.

Já o chá preto tem uma aparência mais escura e contém mais cafeína e taninos. Os efeitos emagrecedores são os mesmos do chá branco e verde e ele também pode ser consumido em cápsulas ou chá.

Goji Berry é opção para dietas detox

A Goji Berry é uma fruta chinesa já bastante utilizada no Brasil como suplemento nutricional. Há quem consuma a fruta fresca ou desidratada, mas por ela ter um sabor forte, a versão em cápsulas é a preferida.

A fruta ajuda a emagrecer, pois melhora a digestão, aumenta a sensação de saciedade e é pobre em calorias. E, por conter bastante vitamina C e selênio, ela também atua fortemente no sistema imunológico, prevenindo doenças como a gripe. Por fim, o consumo regular de Goji Berry aumenta a produção de serotonina, o hormônio do bom humor.

Planos de emagrecimento de 3 ou 5 meses

Para facilitar para os clientes, a loja Folha Verde criou kits com várias cápsulas naturais que, quando associadas, facilitam o emagrecimento. Com orientação de nutricionistas, os planos ajudam o consumidor a emagrecer e ter uma vida mais saudável .

Existem dois tipos de planos de emagrecimento: o de cinco meses e o de três. Cada um tem uma quantidade diferente de cápsulas e instruções de uso específicas.

O Plano Emagrecedor de 5 meses inclui 2 potes de Goji Berries, um de Café Verde, um de Hibisco e um de cápsulas de Chá Verde. Já o plano para secar barriga em três meses custa conta com 180 cápsulas de Goji Berry + Algas Marinhas (Goji Fit Pro), 90 cápsulas de Café Verde, 180 cápsulas de Hibisco com gengibre e 120 cápsulas de Chá Verde com Gengibre.

