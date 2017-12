PROEMPREL terá Newsletter como principal ferramenta de divulgação em 2017

RECIFE, Brasil, 18 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- Empresa de contabilidade contratou o PDL para desenvolver a estratégia - Seguindo a tendência do mercado em otimizar o planejamento de marketing utilizando a Newsletter como ferramenta central da estratégia, a PROEMPREL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL iniciou neste primeiro mês de 2017 a divulgação de suas notícias internas para clientes e possíveis clientes através do informativo digital via e-mail. Para gerir a ferramenta e criar o conteúdo especializado, o PDL foi contratado e já deu início aos trabalhos que visam, ao longo de todo este ano, gerar uma proximidade maior com os atuais clientes e captar novos negócios para a empresa.

Através das notícias redigidas por jornalistas profissionais, os fatos importantes da empresa serão divulgados com um viés que agregue valor ao leitor. Da mesma forma, os diretores da PROEMPREL estarão comentando temas da área contábil, dando dicas de como proceder diante de, por exemplo, as constantes mudanças na legislação de nosso país. Tudo isso aliado ao trabalho profissional de design e à utilização de softwares modernos que garantirão a chegada da mensagem na caixa de e-mail cadastrada.

Com mais de 18 anos atuando no mesmo segmento e com uma longa história já traçada, transformar essas informações em matérias para que os leitores saibam quais são as atividades desenvolvidas pela PROEMPREL torna-se uma estratégia bastante interessante para divulgar os serviços oferecidos aos seus clientes. Para o PDL é uma excelente oportunidade de fazer com que os nossos clientes vejam o resultado de uma campanha bem feita. A expectativa é de que o conteúdo criado mensalmente seja veiculado em diversos meios fazendo a distribuição das notícias também através de blogs, redes sociais e de outras ferramentas que vão dar uma grande visibilidade para a PROEMPREL.

Em tempos de crise, onde não há chances para se cometer erros na divulgação da sua marca, o trabalho com Newsletter torna-se um atrativo ainda maior para a empresa. Isso porque essa poderosa ferramenta, trabalhada de forma profissional e antenada com as atuais tendências de marketing digital, tem a capacidade de prender a atenção do público e gerar uma fidelização do leitor que sempre estará esperando para receber em seu e-mail a próxima edição da newsletter. Por este motivo, a Newsletter desenvolve cada vez mais este papel de âncora nas estratégias de marketing das empresas, onde outras ferramentas, como assessoria de imprensa, otimização de sites, mídias digitais e até material impresso, convergem para que o público alvo esteja conectado com a empresa mensalmente através da leitura do conteúdo criado especificamente para o boletim virtual enviado para a caixa de entrada das pessoas.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se você deseja iniciar a divulgação da sua empresa através de uma Newsletter, conte com a experiência do PdL no desenvolvimento desta estratégia.

Contatos:

Fones: (81) 3023-7171 ou (81) 99312-2709

São Paulo: (11) ?98141?9381

e-Mail: contato@portaldolocador.com

www.PortaldoLocador.com/servicos

(Foto: http://www2.prnewswire.com.br/imgs/pub/2017-01-18/original/3429.jpg)

FONTE PROEMPREL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL