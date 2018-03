Projeto capacita professores da rede pública para usar mais tecnologia nas aulas

Florianópolis, SC--(DINO - 15 dez, 2016) - Os professores da escola Julius Karsten, de Jaraguá do Sul, estão participando de uma capacitação inédita para os docentes da rede pública de Santa Catarina. Vinte profissionais que ministram aulas para turmas do Ensino Médio estão cursando o TISA Educação 3.0, projeto de educação a distância que orienta para o uso adequado da tecnologia dentro da sala de aula.

Desenvolvido pela integradora de soluções baseadas na computação em nuvem Teltec Solutions, o sistema oferece aulas a distância a partir de uma plataforma cloud, que permite que os conteúdos sejam acessados a partir de qualquer lugar e a qualquer momento. Na escola do Norte de Santa Catarina, os vídeos ajudam a familiarizar os professores com as soluções fornecidas pelo Google para a transmissão de conhecimento ? o projeto Google Apps for Education começou a ser usado neste ano pela Secretaria de Educação Estadual. Entre as possibilidades estão a criação de salas de aula virtuais, compartilhamento de conteúdos e atividades para serem feitas em grupos, busca de materiais acadêmicos e acesso a repositórios educacionais.

Além do acesso ao conteúdo virtual, os professores também participam de oficinas presenciais, onde trocam ideias de planejamento com os colegas e recebem estímulos para levar a inovação para a sala de aula. Uma das ações foi integrar os conteúdos trabalhados em Inglês com os de Matemática e Física. Dessa forma, a relação deles com os alunos melhora, já que os estudantes sentem-se estimulados a interagir num ambiente em que há sinergia entre as necessidades pedagógicas e as possibilidades trazidas pelas redes e dispositivos móveis.

A parceria já funciona com escolas e centros universitários da rede privada de ensino, e ao chegar ao sistema público, oportuniza o acesso à inovação também aos alunos dessas escolas. "A capacitação chegou na hora certa, apresentando novidades num momento do ano em que a didática tradicional fica mais cansativa. Os alunos e os professores querem coisas novas", diz a diretora da escola jaraguaense, Margarete Luzzani.

Mais do que dar a possibilidade do uso de materiais e dinâmicas diferentes, o uso da tecnologia em sala incentivado pelos módulos do TISA "empodera o professor no processo de avaliação", como diz o coordenador executivo de Educação da Teltec, Vilson Martins Filho. "Por meio das trilhas disponíveis no site, os mestres começam a perceber como é possível desenvolver as habilidades dos alunos e as deles próprias no século XXI, conhecem o ambiente da nova sala de aula e são capacitados a criar estratégias de acesso aos conteúdos de forma transformadora", diz.

Os professores de Jaraguá do Sul concluíram a primeira trilha de conhecimento, baseada justamente na descoberta da educação moderna, nos últimos meses de 2016. Em 2017 eles vão explorar as demais, focadas em Inovação com ensino híbrido (trilha 2), Imersão com sala de aula invertida (trilha 3) e Transformação com aprendizagem por problemas complexos (trilha 4).

A partir desta experiência na escola Julius Karsten, a empresa vai executar uma estratégia de busca de parceiros para expandir o programa de capacitação para outras unidades de ensino públicas de Santa Catarina.

Sobre a Teltec

A Teltec Solutions é uma integradora de soluções de tecnologia da informação e comunicação que projeta e implanta redes de dados e voz, soluções de virtualização, cloud computing, armazenamento e segurança, com sede em Florianópolis (SC) e filiais em Brasília e São Paulo (SP). Conta com atuação em todo o território nacional e parcerias estratégicas de grandes players mundiais do mercado de TI, como Cisco, IBM, Microsoft, Axis, Citrix, VMware, NetApp, Amazon. Fundada em 1991, tem atualmente mais de 90 colaboradores e atua por meio de unidades de negócio em segmentos, como Governo, Educação, Saúde e Justiça.

Website: http://tisaonline.teltecsolutions.com.br/