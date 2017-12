Projeto Composições Personalizadas, faça ou ganhe uma música

O custo do mesmo é feito por você. Notamos que o Brasil tem uma distribuição de renda irregular, então, resolvemos implementar essa ideia inovadora. Envie para o e-mail composicoespersonalizadas@gmail.com o que deseja e sua sugestão de preço, vamos analisar, e decidir se topamos ou não.

Nosso site ( http://www.composicoespersonalizadas.com.br/), bem como, nossa página no Facebook ( https://www.facebook.com/composicoespersonalizadas) estão à disposição.

Todas as composições serão registradas através do Músicas Registradas ( https://musicasregistradas.com/) preservando os direitos autorais. As composições serão difundidas pela TV Cultura Alternativa ( https://www.youtube.com/user/Producaonandrao), pelo Portal de Notícias Cultura Alternativa ( http://www.culturaalternativa.com.br/) e por mais de 40 sites e blogs do qual somos correspondente. E farão parte também da rede mundial de compositores, soundcloud ( https://soundcloud.com/anand-rao).

A comercialização de um CD, se forem feitas mais composições, será através da One RPM ( https://onerpm.com/anandrao) e da famosa loja do Itunes.

Não perca esta oportunidade, vire um compositor ou musique momentos festivos da sua vida.

A. R. Assessoria de Imprensa

composicoespersonalizadas@gmail.com

Website: http://www.composicoespersonalizadas.com.br/