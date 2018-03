Projeto cria app gratuito que tira dúvidas sobre adoção

São Paulo, SP--(DINO - 15 dez, 2016) - Criado por um casal de São Paulo que realizou o sonho de se tornar pais através da adoção, o aplicativo é mais um canal de comunicação que tem como objetivo unificar informações da adoção no Brasil, desmistificar o tema, compartilhar histórias e trocar experiências. "Temos certeza que com o engajamento de todos a Adoção Brasil será não só um grupo de apoio virtual mas sim uma família. Lemos, nos emocionamos e nos identificamos com cada história, foto e depoimento que recebemos. Isso nos ajuda tocar o coração de todos, seja de quem está amadurecendo o tema, quem já está no processo de adoção ou de quem já é um pai ou mãe de coração.", diz Grazyelle Yamuto, Administradora, criadora do Adoção Brasil e mãe do Gabriel.

O aplicativo disponibiliza o passo a passo para adoção, vídeos, sugestões de livros, matérias esclarecedoras, histórias de pais e filhos, perguntas frequentes e até um chat onde os visitantes poderão compartilhar suas experiências de maneira fácil e rápida. "Torcemos para que todos possam realizar o sonho de serem pais e que isso aconteça o mais breve possível. Sabemos o quanto o processo é burocrático e demorado, o importante é ser persistente e não desistir do amor que há dentro de vocês para seu filho(a)", afirma Wagner Yamuto, Gerente de Operações, também criador do Adoção Brasil e pai do Gabriel.

O aplicativo já está disponível para Android e IOS.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.app.gpuuu1564813.gpuuu76578d9729c3ee1354c8d749a28902e9&hl=pt-br

IOS: https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=1183358261&mt=8

Sobre Adoção Brasil

Criado por Wagner e Grazyelle Yamuto em 2007, o Adoção Brasil nasceu para trocar experiências sobre adoção com outras famílias e hoje é o maior site do país com mais de 40 mil acessos/mês e mais de 125 mil seguidores no Facebook.

O casal adotou Gabriel em 2010 e atualmente está em um novo processo de adoção.

