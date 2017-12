Projeto social tesourinha exibe talentos em feira de moda em São Paulo

(DINO - 16 jan, 2017) - Um projeto que atua no setor da beleza a 25 anos e que já formou mais de 50 mil alunos sem apoio da prefeitura está encantando os convidados da feira. Pelo menos a cada 10 mil salões de beleza em São Paulo há 2 profissionais que passaram pelo projeto tesourinha . De Forma solidária, os alunos formados pelo conceituado cabeleireiro das elites do país, Ivan Stringhi, que também se encontra no local, estão doando seus Talentos a favor do bem-estar dos convidados da feira.

Hoje, (16), houve também a presença da esperada Blogueira Kaddja Maia que fez questão de se preparar para a presença Vip da feira no Stand Bem-Estar onde atua o Projeto Tesourinha . A rede social da famosa reúne muitos elogios sobre o trabalho feito pelos profissionais do projeto.

Os Visitantes, além de visitar a feira, já se deparam com o maior alto astral da Equipe Projeto Tesourinha . Maquiagem, cortes de cabelos, escovas, penteados, unhas, massagens e reflexologia são os serviços que estão disponíveis no espaço "Bem-Estar" da feira gratuitamente.

"Somos muito gratos ao apoio da feira que nos acompanha a alguns anos e nos permite mostrar que podemos embelezar a alma com muito amor e carinho através de pessoas que se doaram para realizar esse maravilhoso evento, nossos alunos", diz Ivan Stringhi.

A feira continua hoje (16), (17) e (18) no Expor Center Norte com o Projeto social Tesourinha com muito alto astral e muita gente bonita desfilando por esse grande evento de moda.