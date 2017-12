Projeto social Tesourinha ganha olhar e reconhecimento do prefeito de São Paulo João Dória

A associação completa seus 25 anos de muito trabalho comprometimento e amor ao próximo. Já foram mais de 50 mil profissionais entregues ao mercado de trabalho girando a economia do país através da beleza e empreendedorismo. O projeto tesourinha embeleza tudo em sua volta, o viaduto onde está localizado, as pessoas que participam do projeto e principalmente a alma de cada indivíduo envolvido.

Encontra-se no prefeito a beleza de um ser tão evoluído, otimista, preocupado em retornar à sociedade uma vida digna em uma cidade linda para todos sem parcialidade.

"Tivemos a oportunidade de falarmos com nosso prefeito de São Paulo Sr. João Dória sobre o projeto Tesourinha e bem como sua missão e oferta para atender, formar e capacitar jovens em vulnerabilidade social, incluindo este indivíduo meio à sociedade. Almejamos embelezar todos os viadutos de São Paulo com estruturas educacionais do Projeto Tesourinha.

Sr. prefeito, nós do projeto Tesourinha somos gratos por ter recebido nosso projeto com tanta seriedade e comprometimento durante abertura da feira CouroModa. Aguardamos mais viadutos para continuarmos com nossa missão e atendermos o maior número de jovens. Por que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos", Diz Ivan Stringhi.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O projeto tem como apoio patrocinadores Masters, a bem vista feira de cabelos e cosméticos, Hair Brasil e Beauty Fair que acreditam na missão do Projeto de embelezar um País como um todo, já a 10 anos. Além de permitir que estejam sempre em evidência nas feiras mais segmentadas da América Latina.