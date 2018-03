Projeto verão: conheça a dieta que seca barriga

(DINO - 22 dez, 2016) - A barriga chapada é sonho de consumo de homens e mulheres e não é fruto apenas de horas na academia. Para conquistar o abdômen lisinho, é essencial também manter uma dieta adequada. Alguns alimentos específicos podem contribuir para que a barriga fique lisinha e outros podem fazer com que ela fique maior, contribuindo para o inchaço e acúmulo de gordura localizada.

Vá mais ao banheiro

O bom funcionamento do intestino é fundamental para manter a barriga lisinha e diminui as chances de prisão de ventre e formação de gases que causam estufamento no abdômen. Manter a microbiota intestinal saudável também ajuda na absorção de nutrientes pelo corpo, diminui o risco de retenção de líquidos, de aumento da compulsão por doces, de insônia, entre outros problemas que favorecem o ganho de peso.

Beber muita água e consumir iogurtes com lactobacilos favorece a microbiota da região. Alimentos como a maçã, o maracujá e a aveia, também são boas opções porque melhoram o trânsito intestinal e a absorção de nutrientes que ajudam a diminuir a gordura abdominal, já que são ricos em fibras solúveis.

Coma mais frutas

Comer frutas de maneira geral ajuda a secar a barriga devido à alta presença de fibras, que além de melhorar a microbiota intestinal, também diminuem a absorção de gordura e proporcionam saciedade. As mais ricas em fibras são o maracujá, a maçã e a ameixa. Frutas como o quiuí, o morango, a laranja, a acerola, a goiaba e a tangerina são ricos em vitamina C e também têm ação antioxidante, que é boa para a perda de gordura abdominal.

O abacate é uma das frutas que contribui para a perda da barriguinha, já que ajuda na perda da gordura abdominal. Outras frutas importantes e que devem ser consumidas são frutas vermelhas e roxas, como a amora, a uva e a framboesa, que também possuem ação antioxidante.

Vegetais e verduras

As verduras ajudam a acelerar o metabolismo. A couve, a salsa e o agrião ainda possuem propriedade diuréticas que ajudam a reduzir a retenção de líquidos que se acumula na barriga causando inchaço. Os vegetais mais indicados são aqueles ricos em magnésio, como a beterraba, acelga, quiabo e alcachofra. A berinjela também é uma ótima opção por ser rica em fibras solúveis.

Beba mais água

A água é fundamental para que todas as reações do organismo sejam realizadas. Seja para queimar gorduras, eliminar toxinas, melhorar o funcionamento do intestino ou acabar com a retenção de líquidos, a ingestão de água é muito importante. A quantidade diária a ser ingerida varia de acordo com o indivíduo, levando-se em conta aspectos alimentares e intensidade de atividade física realizada.

Dê uma chance a novos métodos

Medicamentos naturais, como SlimCaps, são poderosos aliados na hora de conseguir uma barriga lisinha. Este tipo de produto, além de ser 100% natural e combinar os benefícios da cafeína, cártamo e chia, na maioria das vezes, atua na queima da gordura localizada. Apesar de suas propriedades serem totalmente naturais, os medicamentos para emagrecer ajudam a acelerar o metabolismo promovendo um aumento da temperatura corporal, e, consequentemente, maior queima da gordura em um período mais curto, melhorando também o funcionamento do intestino e ajudando a abaixar os níveis de colesterol ruim no sangue.