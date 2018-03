Projeto Vidão Kids da Cia Athletica traz diversão para as crianças durante as férias

(DINO - 21 dez, 2016) - A vida é feita de escolhas. Que tal escolher se divertir? É com esse lema que a Cia Athletica Ribeirão Preto lança o "Projeto Vidão Kids", uma programação especial de férias com muita música, pintura, brincadeiras e jogos para a criançada.

A colônia de férias oferece durante os meses de dezembro e janeiro, atividades diferenciadas, fora do cotidiano das crianças, mesmo das que já são alunas do programa kids, proporcionando muito estímulo motor, em modalidades onde elas consigam se divertir e se desenvolver ao mesmo tempo. Este ano, a cada semana, as crianças terão atividades relacionadas a temas diferentes. "Vai ter a semana dos superpoderes com desafios de esportes, a semana cultural com pintura, cinema e festival de talentos, a semana das brincadeiras clássicas como ovo na colher, corrida do saco e queimada, semana da aventura com nerf ball, travessia aquática e guerra de bexiga. Diversão é o que não vai faltar" explica Natália Silva Siqueira, gerente Kids da Cia Athletica.

Para os pais, a colônia traz a tranquilidade de saber que os filhos estão em um ambiente seguro, curtindo as férias, fazendo novos amigos, e vivendo experiências que se tornarão inesquecíveis.

Algumas modalidades estão sendo muito aguardadas pelas crianças, como o nerf ball, o festival de talentos e os desafios aquáticos. "São atividades que trabalham agilidade, tempo de resposta, reflexo, desenvolvimento motor, consciência corporal e convívio social. Tudo isso brincando", finaliza Natália.

O programa Férias Kids da Cia Athletica é acompanhado por professores preparados e funciona das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira, durante todas as semanas de dezembro e janeiro. No encerramento acontecerá o tradicional Acampa Cia, onde as crianças passarão a noite na academia. Podem participar crianças de 3 a 14 anos. As atividades são divididas por faixas etárias ? de 3 a 6 anos, de 7 a 10, e de 11 a 14 anos.

Podem participar alunos e não alunos, desde que existam vagas disponíveis. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 3917.5000 ou na fanpage www.facebook.com/ciaathleticaribeiraopreto