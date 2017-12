Promoção da Brasdone premia AMC Locações com publicidade no Portal do Locador

O proprietário da AMC Locações, Luciano Viana, mostrou-se satisfeito com a premiação: "Me sinto privilegiado por ter ganho o mês de publicidade gratuita no Portal do Locador e por ter participado dessa parceria", expressou. O diretor da Brasdone, André Castro, revela que o cliente agora pretende ampliar o tempo de exibição que ganhou no portal: "Ao saber que ganhou, o cliente ficou feliz e provavelmente deve contratar mais tempo da publicidade, além de querer conhecer mais serviços do PdL".

André Castro prevê ainda um aumento significativo no número de ganhadores nas próximas semanas: "Acredito que a partir de fevereiro começam a esquentar as demandas no mercado porque eu já estou vendo muitas obras voltando a funcionar e muitas que ainda estavam no papel já estão iniciando em janeiro. Portanto, quando uma obra que estava parada ou que ainda estava no papel começa a se movimentar, as demandas começam a surgir e, consequentemente, isso afeta as locadoras. E também estamos iniciando a divulgação dessa promoção através de visitas a cada uma das locadoras aqui do Grande Recife, conversando com os responsáveis de cada empresa para que a divulgação torne-se mais abrangente", explicou.

Para participar da promoção é muito simples e não precisa de sorteio. A empresa compra uma máquina ou equipamento à Brasdone e, de acordo com o valor da compra, a própria Brasdone se comunica com o Portal do Locador, informando a quantidade de meses que a Locadora vai ganhar de destaque. É uma excelente oportunidade de adquirir produtos de qualidade e ter sua empresa vista por seu público em um site especializado.

Para saber mais sobre a promoção e conhecer os produtos oferecidos pela Brasdone, visite o site da empresa: www.brasdone.com.br.

E para conhecer o Portal do Locador e todos os seus serviços voltados para o mercado de locadoras, acesse: www.portaldolocador.com.

Website: http://www.portaldolocador.com