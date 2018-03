Proton OnSite fecha acordo para o fornecimento de 13 eletrolisadores em escala megawatts

WALLINGFORD, Conn. & FOSHAN, China & YUNFU, China--(BUSINESS WIRE-DINO - 20 dez, 2016) -

Em 3 de dezembro de 2016 em Xangai, China, a Proton OnSite ("Proton") assinou um contrato com a Guangdong Synergy Hydrogen Power Technology Co., Ltd. ("Synergy") para fornecer eletrolisadores de membrana de troca de prótons (proton exchange membrane, PEM) para implantação em ônibus movidos a célula a combustível nas cidades de Foshan e Yunfu, na China.

Três destes sistemas em escala megawatts serão enviados neste verão e mais dez sistemas devem ser enviados nos próximos 18 meses, com oportunidade para sistemas recorrentes significativos depois disso. O acordo nomeia a Proton como fornecedora exclusiva de eletrolisadores para a Synergy e abre discussões para a formação de uma joint venture para a produção de uma parcela dos eletrolisadores de série M da Proton em Foshan, exclusivamente para o mercado de abastecimento na China. Anteriormente, a Synergy licenciou a tecnologia de montagem de motores de célula a combustível da Ballard Power Systems (NASDAQ: BLDP; TSX: BLD) e é proprietária majoritária de uma joint venture com a Ballard na China. A Synergy também iniciou a entrega dos motores para utilização na ativação do maior programa mundial de ônibus movidos a célula a combustível.

"Estamos muito satisfeitos com a seleção da Proton como fornecedora exclusiva de eletrolisadores para dar suporte à maior implantação global de ônibus movidos a célula a combustível", disse Robert Friedland, presidente e diretor executivo da Proton. "Os governos de Foshan e Yunfu demonstram grande visão e liderança ao apoiar a implementação de uma tecnologia líder de eletrolisadores para habilitar a produção de hidrogênio limpo para as necessidades de transporte de massa. É fascinante ver como isso está em conformidade com as iniciativas de qualidade do ar, ao mesmo tempo que contribui para o desenvolvimento econômico contínuo."

O diretor executivo da Synergy, Ma Dongsheng Frank, declarou: "Selecionamos a Proton, líder mundial em tecnologia de eletrolisadores de hidrogênio, como nossa parceira exclusiva de tecnologia. A introdução da tecnologia da Proton para a base industrial de hidrogênio de Foshan/Yunfu é uma etapa estratégica para uma economia mais ampla do hidrogênio, ao oferecer a possibilidade de armazenamento de energia renovável e em excesso na forma de hidrogênio".

David Bow, vice-presidente executivo da Proton no setor de Vendas, Serviço e Marketing, acrescentou: "Este acordo oferece uma contribuição significativa para uma já forte provisão para 2017, enquanto adiciona um amplo pipeline de vendas para a nossa linha de produtos de megawatts. A Synergy, que está avançando neste mercado em uma escala sem precedentes, tem o potencial para acelerar outras grandes oportunidades nas quais estamos trabalhando".

Sobre a Proton Onsite

Proton Energy Systems, Inc., com o nome fantasia de Proton OnSite, é líder global de soluções de gás hidrogênio. Desde 1996, a empresa desenvolve e aplica a tecnologia de hidrogênio de forma criativa e prática para atender melhor às inúmeras exigências dos seus clientes. Os sistemas avançados de eletrólise de membrana de troca de prótons (proton exchange membrane, PEM), juntamente com a atenção total à excelência e à qualidade, viabilizam que a Proton OnSite entregue, instale e dê suporte às unidades de geração de gás em qualquer continente. Para mais informações, acesse: http://protononsite.com/products/m/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

