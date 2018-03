Qiwi é a mais nova credenciada da SPTrans

São Paulo, SP--(DINO - 23 dez, 2016) - Com mais de 170 mil pontos distribuídos mundialmente e responsável por quatro bilhões de transações anuais, a Qiwi, multinacional que estreou as suas atividades no Leste Europeu e se espalhou pelo mundo ? referência em soluções inteligentes de pagamento ? é a mais nova credenciada da São Paulo Transporte S.A (SPTrans). A partir da aliança, a intenção é implantar terminais de autoatendimento nos principais pontos de São Paulo tais como shoppings populares, mercadões e terminais de ônibus, metrô e trem.

Até o momento, a multinacional já integrou 50 terminais de autoatendimento e estima atingir de 15 a 20% do mercado de recargas de São Paulo até o fim de 2017, quando chegará a 500 novos terminais. "A nossa interface é bastante intuitiva e possibilita que o usuário carregue o seu bilhete rapidamente. Ele pode utilizar tanto cédulas quanto cartão bancário e realizar outros tipos de serviços como recarga de celular, compra de créditos em jogos ou ingressos, doações, entre outras facilidades pouco exploradas no Brasil", revela Paolo Chiarlone, CEO da Qiwi no Brasil.

A partir do credenciamento, a multinacional passa a atender todos os cartões da SPTrans. A Qiwi oferece o mesmo serviço para quem possui o cartão BOM, onde o usuário tem acesso a cerca de seis mil ônibus em circulação diária na Região Metropolitana de São Paulo e que é responsável por transportar mais de dois milhões de passageiros por dia ? segundo dados do BOM. O projeto de expansão da multinacional é também focado no varejo, com a instalação de equipamentos de venda assistida (PoS) para a recarga do cartão de transporte.

A Qiwi também investe fortemente na mobilidade urbana de todo o país a partir da qualidade de seus serviços prestados. Já são, ao todo, R$ 15 milhões investidos na implantação de mais de 1.000 terminais de autoatendimento e serviços de pagamento dos mais diversos. A multinacional também conta com aporte de capital de R$ 20 mi para o crescimento rápido da operação até o final de 2017. Neste cenário, com os contratos já fechados e negociações em andamento, a expectativa é fechar 2017 com um faturamento bruto na ordem de R$ 800 milhões.

