QS apresenta as 250 melhores escolas de neg�cios do mundo

LONDRES, 12 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- A QS Quacquarelli Symonds divulgou hoje o Relat�rio Global da QS sobre as 250 Escolas de Neg�cios de 2017. A an�lise reconhece as melhores institui��es com base em empregabilidade e padr�es acad�micos em todas as principais regi�es do mundo e as classifica em quatro quadrantes. As escolas que se destacam em ensino, pesquisa e empregabilidade s�o colocadas no quadrante "Global Elite".

Escolas que se destacam em ensino e produ��o de pesquisa importante s�o colocadas no quadrante "Top-Tier Research". As escolas que se destacam em empregabilidade s�o colocadas no quadrante "Top-Tier Employability". As demais institui��es s�o colocadas no quadrante de n�vel m�dio ou "Superior". Contribu�ram para a an�lise pr�pria da QS 12.125 empregadores de mestres em administra��o de empresa (MBA) e 8.376 acad�micos.

As principais descobertas foram:

Am�rica do Norte

A Harvard Business School se mant�m como melhor provedora na Am�rica do Norte de mestrado em administra��o de empresas, com base em empregabilidade e padr�es acad�micos;

se mant�m como melhor provedora na Am�rica do mestrado em administra��o de empresas, com base em empregabilidade e padr�es acad�micos; A Wharton School se classifica em 2 o lugar regionalmente em desempenho acad�mico e em 3� lugar regionalmente em empregabilidade de formandos em mestrado de administra��o de empresas;

lugar regionalmente em desempenho acad�mico e em 3� lugar regionalmente em empregabilidade de formandos em mestrado de administra��o de empresas; A Graduate Business School da Universidade de Stanford se classifica em 2� lugar regionalmente em empregabilidade e 3� lugar regionalmente em desempenho acad�mico;

se classifica em 2� lugar regionalmente em empregabilidade e 3� lugar regionalmente em desempenho acad�mico; No total, 22 escolas norte-americanas se colocam no quadrante "Global Elite", que cont�m as provedoras de mestrado em administra��o de empresa que obt�m pontua��es excepcionais em desempenho acad�mico e empregabilidade de diplomados. Delas, 18 s�o americanas e quatros s�o canadenses.

Europa ��

A London Business School se mant�m como melhor escola de neg�cios da Europa;

se mant�m como melhor escola de neg�cios da Europa; A INSEAD da Fran�a se classifica em 2� lugar nos dois indicadores;

A HEC Paris se classifica em 3 o lugar em empregabilidade de formandos; a Judge Business School da Universidade de Cambridge segue a LBS e a INSEAD em prest�gio acad�mico;

lugar em empregabilidade de formandos; a Judge Business School da Universidade de Cambridge segue a LBS e a INSEAD em prest�gio acad�mico; Das institui��es europeias, 16 entram no quadrante "Global Elite". Esse grupo � composto de escolas de neg�cios da Fran�a (3), Alemanha (1), It�lia (1), Holanda (1), Espanha (2), Su��a (2) e Reino Unido (6).

Regi�o da �sia e do Pac�fico

A regi�o da �sia e do Pac�fico ostenta cinco institui��es no quadrante "Global Elite": duas de Cingapura, duas da Austr�lia e uma da �ndia;

O campus-sat�lite da INSEAD em Cingapura lidera a regi�o em empregabilidade; ela � seguida pela AGSM MBA Programs (Universidade de New South Wales ) e pela Melbourne Business School (Universidade de Melbourne );

) e pela Melbourne Business School (Universidade de ); A escola de neg�cios de Cingapura tamb�m � a melhor da regi�o em desempenho acad�mico: a NUS Business School (Universidade Nacional de Cingapura); a Melbourne Business School se classifica em 2� lugar, enquanto a AGSM MBA Programs se classifica em 3� lugar.

Am�rica Latina ��

Duas escolas de neg�cios latino-americanas se juntam �s 45 escolas "Global Elite": a EGADE Business School e a Pontificia Universidad Cat�lica de Chile .

Outras observa��es ��

A GSB da Universidade da Cidade do Cabo lidera a regi�o do Oriente M�dio e da �frica nos dois indicadores.

O relat�rio completo pode ser encontrado aqui.

