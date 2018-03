Qual banco tem as menores taxas de juros?

(DINO - 15 dez, 2016) - Em tempos de crise usar um site como o Buscacred.net para comparar e escolher o banco com as menores taxas de juros na hora de fazer um empréstimo parece óbvio.

O Buscacred.net exibe as taxas de juros de todos os bancos em qualquer linha de crédito, compara e mostra um gráfico com a evolução das taxas de juros de cada banco.

O serviço é totalmente gratuito e o usuário não precisa informar dados pessoais ou fazer cadastro para realizar a consulta.

O site não está vinculado a nenhuma instituição financeira. Os dados utilizados para comparação são fornecidos pelos próprios bancos ao Banco Central, diariamente. O sistema do Buscacred.net acessa as informações, gera um gráfico para mostrar se os juros daquela instituição estão subindo ou descendo e compara as taxas.

O banco de dados do Buscacred.net conta com 157 bancos cadastrados e 59 financeiras, num total de 216 instituições. Também é armazenado um histórico das taxas praticadas por essas entidades ao longo do tempo.

Fintechs

Sem cobrar pela consulta e sem ser associado a bancos ou investidoras, o site ganhou fôlego no último ano e integra as novas ferramentas que surgem para facilitar os serviços financeiros. O perfil do consumidor brasileiro tem se modificado e a tendência de crescimento das fintechs tem sido incontestável.

Essa tendência se prova pela diminuição no número de agências bancárias. Nos 18 meses entre dezembro de 2014 e junho de 2016, cerca de 430 agências foram fechadas, de acordo com análise realizada pela Boanerges & Cia, consultoria especializada em varejo. Isso dá relevância aos serviços que oferecem acesso online a informações que, antigamente, só se conseguia presencialmente com um gerente.

O criador, Leonir de Campos, trabalha há mais de 20 anos com sistemas para bancos, cooperativas de crédito, corretoras e correspondentes bancários. "Apesar das informações sobre taxas de juros dos bancos serem públicas, elas não são amplamente divulgadas. Criei o buscacred.net para organizá-las e mostrar, ao público, os bancos com as menores taxas de juros", conta. O site foi lançado em 2014 e já tem mais de 350 mil pageviews mensais. Para conhecê-lo, acesse: https://www.buscacred.net

