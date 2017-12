Que tal comemorar o aniversário de São Paulo com vinho?

A vinícola Hélios, do Rio Grande do Sul, escolheu o único bar no Brasil a comercializar vinhos 100% brasileiros, para o lançamento exclusivo do rótulo Corcéis Tannat, safra 2010. A degustação acontece no dia 25 de janeiro e será guiada pelo enólogo Marcos Vian e pela diretora de Marketing da vinícola, Michelle Sani Borella, a partir das 15 horas, no Red Buteco.

Em novembro de 2016 foi realizado, no próprio Red, um master class com o enólogo da vinícola para testes e aprovação final da safra. As safras testadas eram de 2006, 2010 e 2013 e a escolha pela safra 2010 foi unanime entre os presentes. A comercialização do novo rótulo será exclusiva do Red Buteco, nos próximos meses.

A degustação tem o custo de 25,00 reais e o valor pode ser revertido para compra da garrafa da vinícola Hélios. Ingressos podem ser adquiridos através do ink: http://www.redbuteco.com.br/produto/lancamento-corceis-2010-uva-tannat/

Além de degustar o novo rotulo, será servido um brinde na entrada com o espumante brut da vinícola Hélios! Um espumante super refrescante, que é a cara do verão! Com uvas de São Joaquim, em Santa Catarina, ele traz um corte de Chardonnay e Sauvignon Blanc.

Sobre o Red Buteco

O Red Buteco só comercializa vinhos brasileiros, uma empresa que acredita na qualidade do produto nacional e faz um criterioso processo de conhecimento e seleção de produtos para trazer o que há de melhor para o mercado e consumidor final.

O Red tem a cultura de trabalhar com preços justos para democratizar o consumo e com o intuito ensinar aqueles que gostam de consumir vinho, mas não se sentem seguros quanto a todas as nomenclaturas estrangeiras, que é possível relacionar com o produto vinho: a uva, o produtor, a região de origem, entre outros.

A principal proposta do Red Buteco é desmistificar e alavancar o vinho nacional, quebrando pré-conceitos, encantando pelo novo e pela qualidade que os produtos selecionados oferecem para consumidores, tradicionalmente, acostumado com produtos importados.

Serviço

Degustação de lançamento do novo vinho brasileiro: HELIOS CORCEIS TANNAT SAFRA 2010

Data: 25 de janeiro, das 15 às 17 horas

Local: Red Buteco e Loja de vinhos ? Rua Mourato Coelho, 1160 ? Vila Madalena

Valor R$ 25,00

Website: http://www.redbuteco.com.br/produto/lancamento-corceis-2010-uva-tannat/