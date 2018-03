Quem ganha a luta entre Ronda Rousey e Amanda Nunes? Você seria capaz de apostar?

(DINO - 21 dez, 2016) - O tão esperado retorno de Ronda Rousey ao octógono, marcado para o dia 30 de dezembro deste ano no UFC 207, vem agitando as casas de apostas esportivas , e não é por menos. A ex-campeã do peso-galo feminino está a mais de um ano sem lutar desde que foi brutalmente nocauteada por Holly Holms em 2015, e agora, no evento principal da competição realizada em Las Vegas, enfrenta uma dura prova de fogo: será capaz de se reerguer e superar a derrota que foi o trauma da sua carreira no MMA?

Ronda terá sua chance de revanche, mas não contra Holms, pois esta perdeu o cinturão para Miesha Tate, que por sua vez o perdeu no UFC 200 para a brasileira Amanda Nunes, atual detentora do título e oponente de Ronda.

Como estão as apostas

Nunes, também conhecida como Leoa Baiana, vem confiante para o combate após uma sequência de vitórias que a levaram a obter o cinturão, enquanto Ronda lida com a pressão de voltar voltar ao topo. Mesmo assim a lutadora norte-americana é favorita nas casas de apostas, com odds que variam entre 1.5 e 1.6, enquanto que a brasileira está na marca dos 2.3 e 2.7 nas grandes casas de aposta .

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em quem vale a pena apostar, em Ronda ou Amanda ?

Embora detenha o favoritismo, a recuperação de Ronda é algo de bastante incerto, e isso cria uma boa oportunidade para os apostadores depositarem suas fichas em Nunes, onde os retornos são maiores.

Os indícios de que Ronda não está preparada emocionalmente para o duelo são muitos: ela já afirmou publicamente ter pensado em suicídio depois de perder o cinturão, e algumas de suas "colegas" de ofício desconfiam de que ela não conseguirá superar o abalo mental da única derrota sofrida no UFC. Tanto que ela, ainda aos 29 anos, já disse em entrevista para televisão que pretende se aposentar em breve.

Ronda em desvantagem?

Amanda Nunes também pode acabar sendo uma adversária ainda mais perigosa do que Holms foi para Ronda. O estilo de luta da brasileira não se limita ao confronto em pé, mas também é feroz e muito técnico no chão, onde a norte-americana mais gosta de lutar. Além disso, Nunes é conhecida pela extrema agressividade com que inicia as lutas, e isso pode ajudá-la no confronto com uma insegura ex-campeã que provavelmente não está lidando tão bem com a pressão.

No entanto, o MMA é uma caixa de surpresa. Um único golpe pode causar o fim abrupto ou uma completa reviravolta na luta. Ronda, que agora vem por baixo, lutando como desafiante, foi um fenômeno no MMA: venceu 11 de 13 lutas, todas ainda no primeiro round da batalha. Ela ainda pode surpreender.

Quem será que leva a melhor? Já fez sua aposta no MMA ?

Website: https://www.bumbet.com/