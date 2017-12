Quirius conta com novo Diretor de Vendas e Marketing Joinville - SC--( DINO - 24 jan, 2017) - A Quirius anunciou a contratação do seu novo Diretor de Vendas e Marketing - Luiz Fernando Gripp, que responderá diretamente a Paulo Paiva, Presidente do Grupo Quirius. Segundo Paulo Paiva, "A expectativa com a chegada de Luiz Gripp é alavancar os negócios da empresa, por meio do reposicionamento estratégico da Quirius, aproximando ainda mais a empresa de seus clientes, além de enfatizar nosso compromisso com a geração de valor".