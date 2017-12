Quiz para Agências: avalie seu Inbound Marketing

São Paulo, SP - 9 de janeiro de 2017.--(DINO - 09 jan, 2017) - Com um mercado cada vez mais competitivo e exigente, ferramentas para avaliação e mensuração dos processos se tornaram indispensáveis. Agências com maior potencial de crescimento são aquelas que agregam inteligência de dados à sua atuação, assim como a dinâmica de trabalho orientada a resultados.

Para profissionais de marketing e comunicação é preciso, além das atividades padrão para captação de leads e sensibilização do público, a mensuração de todos esses processos, avaliando os resultados mais assertivos e as estratégias que tiveram maior sucesso ou que não alcançaram os resultados esperados.

Pensando nisso, o Grupo Comunique-se e a Resultados Digitais desenvolveram um quiz gratuito, por meio do qual é possível avaliar o conhecimento e aplicabilidade das agências à metodologia do Inbound Marketing, propostas comerciais e retenção de clientes. Confira o quiz.

O teste permite a avaliação das etapas incorporadas pelo funil de vendas e serviços oferecidos, construção de uma negociação promissora com o cliente e alinhamento de expectativas, além de estratégias para satisfação do cliente e perenidade do relacionamento. Informações estratégicas para agências que buscam resultados reais, para si, e para seus clientes.

Website: http://www.comunique-se.com.br/